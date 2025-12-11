El comediante Andy Dick admitió que pasó por un aterrador episodio de sobredosis de drogas en una calle de Hollywood .

El artista de Less Than Perfect conversó con un fotógrafo de TMZ en su casa el miércoles, un día después de que sus amigos lo encontraran desmayado en unas escaleras de cemento a las afueras de Highland Liquor, ubicado cerca de Hollywood Boulevard, según The New York Post.

Mientras hablaba con el camarógrafo, Andy dijo que ya estaba "100% bien", luego cambió su respuesta a "110%" mientras estaba sentado en medio de sus dos amigos, quienes fueron vistos en el video mientras intentaban reanimarlo.

¿Qué pasó con Andy Dick?

El camarógrafo les preguntó qué había pasado realmente en el video viral. Dijo que había charlado con un chico de su edad en la calle después de escaparse de sus amigos.

Andy dijo que se identificó con el hombre de la calle, diciendo: "Tenía hijos, estaba deprimido y estaba en la acera. Y le dije: 'Me sentaré contigo'".

Entonces el comediante contó que el desconocido sacó crack de repente y le dijo que él también quería usarlo. "Quería ver qué hacía. Y además, no me importa fumar un poco de crack de vez en cuando", añadió Andy.

Luego repitió su narración por segunda vez, diciendo que su día comenzó cuando huyó de sus amigos y admitió que lo que hizo estuvo mal.

Fue una estupidez de mi parte. Y entonces conocí a un chico de mi edad, y le dije que tenía hijos y que estaba pasando por un momento muy difícil. Estaba fumando algo en papel de aluminio, y le dije: "Ya sé lo que es". Le dije: "Dame un poco".

Críticas sobre los amigos de Andy

Uno de los amigos del comediante, que logró grabar el incidente, explicó por qué había una cámara enfocada en él en ese momento.

Según el hombre, cuyo nombre se desconoce, estaba preparado para transmitir en vivo ese día. Pero cuando atraparon a Andy, decidió filmarlo porque quería tener constancia de lo que le sucedía a su amigo, ya que cosas así rara vez ocurren.

Andy también defendió al hombre, diciendo: "Todos lo critican [por grabar] —escucha, me enojo con él si no graba".

La policía confirma la sobredosis de drogas del actor

En un informe de People , el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) verificó que Andy fue "llevado a casa por un amigo" después de sufrir una aparente sobredosis en Hollywood.

"Puedo confirmar que acudimos a la intersección de Highland y Yucca en el 7-Eleven a las 3:14 p. m. por un hombre de 59 años", declaró un portavoz del Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) a la publicación, aunque no pudieron proporcionar el nombre del paciente debido a las leyes HIPAA. "Pero sí acudimos a ese lugar por una sobredosis. No fue trasladado al hospital".

Andy ha luchado contra la adicción al alcohol y las drogas durante años. También fue arrestado y multado por posesión de drogas y agresión sexual en múltiples ocasiones, incluyendo una en 2008 tras presuntamente levantarle la blusa a una joven de 17 años en un estacionamiento en Murrieta, California.