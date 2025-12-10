El padre de Amy Winehouse acusó a dos de sus antiguos amigos de vender sus pertenencias personales sin su permiso, lo que lo llevó a presentar una demanda ante el Tribunal Superior.

El 8 de diciembre, el Tribunal Superior investigó el caso de la ex estilista de Winehouse, Naomi Parry y su amiga, Catriona Gourlay, quienes presuntamente vendieron más de 150 artículos propiedad de la fallecida cantante británica en importantes subastas en todo Estados Unidos en 2021 y 2023.

El equipo legal del padre y administrador de la herencia de la fallecida cantante, Mitch Winehouse, declaró ante el tribunal que el dúo no le informó de la venta de las pertenencias de su hija. Además, solicita el pago de más de 924 mil dólares de lo recaudado.

Artículos de Amy vendidos sin permiso

El abogado de Mitch, Henry Legge KC, declaró en un documento escrito presentado ante el tribunal y obtenido por LBC que entre los artículos vendidos por sus antiguos amigos se encuentra un minivestido de seda que lució durante su última actuación en Belgrado, Serbia. Supuestamente fue subastado por Parry por 243.200 dólares en 2021.

Según el abogado, "las señoras Parry y Gourlay ocultaron deliberadamente al señor Winehouse el hecho de que estaban subastando los artículos consignados por ellas para la subasta de 2021 y que reclamaban la propiedad de dichos artículos".

Winehouse también le dijo al tribunal que los 834 artículos del catálogo de subasta de 2021 eran propiedad del patrimonio, pero las dos mujeres insistieron en que poseían más de 150 artículos de ese catálogo.

El padre del fallecido ganador del Grammy le dijo al tribunal: "Supongo que, siendo tan cercanos, Amy les habría dado algunas cosas, pero 150 artículos, simplemente no puedo creerlo", según informó NME.

La defensa de las mujeres

Tanto Parry como Gourlay negaron la afirmación, diciendo que los artículos eran suyos o fueron donados por la cantante de Rehab mientras estaba viva.

La abogada de Parry, Beth Grossman, dijo: "Ambos acusados sostienen que la gran mayoría de los artículos en disputa estaban en su posesión desde antes de la muerte de Amy en 2011, y en muchos casos desde años antes de su muerte".

Grossman también dijo que ambos acusados afirmaron que la mayoría de los artículos en disputa eran en realidad suyos y que sólo fueron prestados por Amy.

@losultimosdiasdee Amy Winehouse era la estrella del momento y su padre Mitch Winehouse no dejaba de llenarle la agenda con compromisos a pesar de que Amy necesitaba parar. ♬ sonido original - YouTube: @losultimosdiasde.

Los amigos de Amy acusaron a su padre de "codicia personal"

Durante la audiencia, Mitch se emocionó mucho cuando lo acusaron de demandar a los ex amigos de su hija por "celos mezquinos".

El patriarca de Winehouse tuvo un arrebato cuando el abogado de Parry dijo que las dos mujeres vendieron los artículos que poseían y que él sabía que ellas eran las dueñas de esos artículos, según The Mirror.

El abogado también mencionó que Mitch les contó a los periodistas que vendió los artículos "por nada más que celos mezquinos, porque ganaron algo de dinero en la subasta, y usted inició estos procedimientos también por nada más que celos mezquinos".

Mitch negó las acusaciones y dijo al tribunal que estaba muy molesto cuando Grossman sugirió que él y toda su familia "han obtenido muy buenos resultados con el patrimonio familiar" ya que se aseguran de que el dinero que reciben sea entregado a la Fundación Amy Winehouse y otras organizaciones benéficas, y no por "avaricia personal".

Mitch también se disculpó ante el tribunal por su arrebato.

Se espera que la jueza adjunta del Tribunal Superior, Sarah Clarke KC, concluya la audiencia a finales de esta semana.