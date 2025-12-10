Taylor Swift encabezó la lista Billboard 200 de álbumes de fin de año por quinta vez, consolidando su posición como la única artista en lograr un álbum número 1 de fin de año en más de tres ocasiones. En 2025, volverá a liderar la codiciada lista con The Life of a Show Girl.

Con el éxito de su nuevo álbum, Swift se ha convertido en la primera artista desde 1975 en conseguir dos álbumes número uno consecutivos a fin de año con diferentes discos en años consecutivos. El último músico en lograr esta hazaña fue Elton John, quien alcanzó el primer puesto de la lista en 1974 y 1975 con Goodbye Yellow Brick Road y Greatest Hits.

El último álbum de Swift consigue un raro número 1 consecutivo a fin de año

El último lanzamiento de Swift no solo debutó en el número 1, sino que también registró unas cifras de ventas excepcionalmente altas en su primera semana, con cuatro millones de unidades equivalentes solo en Estados Unidos, un factor clave para consolidar su posición en el primer puesto de las listas. El álbum, que debutó el 18 de octubre, estuvo activo en el Billboard 200 solo una semana durante el periodo de elegibilidad, que coincidió con la última semana del año 2025, según Luminate.

A lo largo de la era del streaming, Swift ha dominado consistentemente el Billboard 200 con varios lanzamientos importantes, incluidos The Tortured Poets Department en 2024, Reputation en 2018, 1989 en 2015 y Fearless en 2009. Este año, sin embargo, marca la primera vez que se asegura el puesto número 1 de fin de año en dos años consecutivos.

Cabe destacar que la influencia de Swift va mucho más allá del éxito de un solo álbum. Por ejemplo, The Tortured Poets Department sigue teniendo un gran éxito, terminando 2025 en el puesto número 6 de la lista de fin de año. La ganadora del Grammy también cierra el año con múltiples álbumes en el Billboard 200, con sus discos Lover y Folklore en los puestos 33 y 37, respectivamente. Ambos se mantienen con ventas constantes en plataformas de streaming y formatos tradicionales. Mientras tanto, en la lista de sencillos, Swift coloca varias entradas en el Billboard Hot 100, incluyendo The Fate of Ophelia en el puesto 6 y Opalite en el 25.

¿Qué significa el nuevo logro de Swift en Billboard?

Cincuenta años después de que Elton John se convirtiera en el primer artista en conseguir álbumes número 1 a fin de año con diferentes lanzamientos consecutivos, Taylor Swift ha igualado la hazaña con The Life of a Show Girl. Se podría decir que su último éxito en las listas es más que un simple éxito comercial, ya que marca un momento decisivo en su legendaria carrera, colocándola en una excepcional compañía junto a una de las leyendas musicales más célebres de Gran Bretaña.

Aunque John y Swift pertenecen a épocas muy diferentes —una definida por el vinilo y la radio, la otra moldeada por el streaming, las redes sociales y las comunidades digitales globales—, su logro compartido refleja una verdad atemporal en la industria musical: a pesar de los cambios tecnológicos y la evolución del panorama industrial, el impacto de un álbum cautivador perdura. Al alcanzar un hito no visto desde los Grandes Éxitos de John en 1975, Swift ha demostrado una vez más que su influencia cultural no es solo contemporánea, sino histórica. Esto también reafirma el poder perdurable de la música popular.