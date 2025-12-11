DC Studios publicó las primeras fotos de Milly Alcock como Kara Zor-El en la muy esperada película "Supergirl", programada para el 26 de junio de 2026.

El breve adelanto, lanzado el jueves 11 de diciembre, muestra a la actriz en el papel luego de su cameo en la película "Superman" de este año.

El avance presenta un tono notablemente diferente a la estética más brillante del universo cinematográfico de Superman. En el clip de 15 segundos, el personaje de Alcock aparece con ropa de diario, incluyendo un abrigo y gafas de sol, sentado en un campo mientras una nave espacial desciende cerca de ella.

El video la muestra luego con el icónico traje de superhéroe junto con su característica gabardina marrón, que se alinea con el material original de la serie de cómics de Tom King "Supergirl: Woman of Tomorrow", según Deadline .

El codirector ejecutivo de DC Studios, James Gunn, describió la próxima película de superhéroes como una aventura espacial con un alcance cósmico más amplio que su homóloga de "Superman". "Supergirl, en particular, es una aventura espacial", declaró Gunn, destacando la dirección cinematográfica del proyecto. La adaptación cinematográfica se inspira en la miniserie de cómics de 2021-22, con la dirección de Craig Gillespie y el guion de Ana Nogueira.

El avance revela que el personaje de Supergirl difiere significativamente del de su prima en múltiples aspectos. A diferencia de la narrativa terrestre de Superman, centrada en el conflicto con Lex Luthor, Supergirl se embarca en un viaje a través de la galaxia, recorriendo lugares como el propio Kriptón, según informó Screenrant . La historia del personaje la presenta más hastiada que el optimista Superman, tras haber visto a todos a su alrededor perecer tras la destrucción de Kriptón.

El elenco de la producción incluye a Matthias Schoenaerts como Krem de las Colinas Amarillas, Eve Ridley, David Krumholtz, Emily Beecham y Jason Momoa en papeles secundarios. La narrativa de la película sigue a Supergirl en su búsqueda de venganza por el cosmos, junto con un compañero improbable en un viaje épico de descubrimiento personal, según Comic Book Movie .

El póster oficial publicado junto con el avance presenta a Supergirl de Alcock con el lema "Verdad. Justicia. Lo que sea", que refleja la naturaleza rebelde del personaje y contrasta con los arquetipos de héroes tradicionales.

James Gunn imaginó al personaje como una figura "de duendecillo pero con mucha actitud", distanciando intencionalmente esta versión de representaciones anteriores para enfatizar su caracterización más atrevida y auténtica.