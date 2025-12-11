Amanda Seyfried defiende su comentario en Instagram en el que llama a Charlie Kirk "odioso" y dice que no se disculpará por la declaración.

Según USA Today, en septiembre, la actriz de The Housemaid recibió fuertes críticas tras publicarse en línea su comentario tras el tiroteo fatal de Kirk en un campus universitario de Utah. Seyfried condenó posteriormente el asesinato, aclarando que no aprueba la violencia; sin embargo, no se retractó de su crítica a las opiniones del fundador de Turning Point USA.

En una entrevista reciente con Who What Wear, Seyfried explicó las razones por las que decidió no retractarse de su comentario, basándose en el fundamento de su opinión. Declaró: "No me estoy disculpando por eso. Es decir, por el bien de todos, comenté algo. Dije algo basado en la realidad, imágenes y citas reales. Lo que dije fue bastante veraz, y soy libre de opinar, por supuesto".

La actriz dijo que consideró eliminar la publicación, pero finalmente la dejó, incluso después de las críticas y la preocupación por la seguridad de su familia. "Gracias a Dios por Instagram. Pude expresar algo de claridad, y se trataba de recuperar mi voz porque sentía que me la habían robado y recontextualizado, que es lo que la gente hace, por supuesto", añadió.

Seyfried también aclaró el panorama general de sus comentarios mediante una publicación de Instagram en septiembre, en la que habló tanto del discurso de Kirk como de la tragedia de su asesinato. Escribió: "Estamos olvidando los matices de la humanidad. Puedo indignarme por la misoginia y la retórica racista, y también estoy totalmente de acuerdo en que el asesinato de Charlie Kirk fue absolutamente perturbador y deplorable en todos los sentidos imaginables".

Además, Entertainment Weekly informó que sus comentarios sobre Kirk Seyfried reflejaban el desafío de equilibrar el activismo con las exigencias de su agenda profesional, que incluye la promoción de "The Housemaid".

Dijo: "A veces parece ridículo porque la gente marcha por las calles y yo no soy una de ellas, al menos no hoy. Tengo que recordar que no tengo nada de qué disculparme a menos que esté dañando a alguien emocional, física o mentalmente".

Seyfried ha reiterado en numerosas ocasiones que sus declaraciones son una cuestión de opinión personal y de observación de hechos, no una apología de la violencia, y subraya su postura responsable a la hora de expresar opiniones.