Hailee Steinfeld y Josh Allen se preparan para dar la bienvenida a su primer hijo juntos. La estrella de Sinners reveló su embarazo el 12 de diciembre, justo un día después de cumplir 29 años, compartiendo un adorable video de Allen besando su pancita en la nieve mientras sus fans y seguidores celebraban la emocionante noticia.

Hailee Steinfeld anuncia su embarazo tras celebrar su cumpleaños

Hailee Steinfeld está a punto de ser madre. La actriz de 29 años, nominada al Óscar, reveló el 12 de diciembre que está esperando su primer hijo con su esposo Josh Allen, mariscal de campo de los Buffalo Bills. El anuncio se produjo justo un día después de que Steinfeld celebrara su cumpleaños, lo que hizo que la feliz noticia fuera aún más memorable para sus fans y seguidores de todo el mundo.

En un tierno video compartido a través de su boletín informativo Substack, se ve a Allen agachándose para besar la barriguita de Steinfeld mientras la pareja posa en la nieve. Steinfeld llevaba una acogedora sudadera con capucha con la inscripción "Mamá", mientras los recién casados compartían momentos de ternura junto a un pequeño muñeco de nieve. El clip, subtitulado con un simple emoji de corazón rojo, se volvió viral de inmediato, con una lluvia de felicitaciones tanto del mundo del deporte como del entretenimiento.

¿Cuándo se casaron Hailee Steinfeld y Josh Allen?

Steinfeld y Allen se casaron a principios de este año, y la boda se celebrará el 31 de mayo de 2025 en el sur de California. Según la actriz, la ceremonia fue privada y sin teléfonos, lo que permitió a los invitados estar plenamente presentes. El fotógrafo José Villa capturó los momentos, a pesar de la dificultad de no tener teléfonos para asistir.

La pareja llevaba saliendo desde 2023 y se comprometió en noviembre de 2024. Allen le propuso matrimonio en un romántico escenario junto al mar, que Steinfeld describió posteriormente como una boda perfecta, para que ella luciera espectacular en las fotos. El compromiso y la boda marcaron el inicio de un año frenético para la pareja de famosos.

La vida como pareja poderosa de la NFL

Steinfeld decidió anunciar su embarazo como parte de una lista reflexiva en su boletín de Beau Society. Compartió 29 de sus momentos favoritos del año pasado, siendo la revelación del embarazo el último punto. La lista ofreció a sus seguidores un vistazo a sus hitos personales, combinando los momentos más destacados de su carrera con eventos personales que la cambiaron.

Allen también ha hablado sobre la nueva etapa de su vida desde que se casó con Steinfeld. En agosto, declaró a la prensa: "Nada menos que casarme con mi mejor amiga. Ella lo hace todo más fácil. No me centro en lo demás; esa fue la decisión más importante que tomaré en mi vida, y tomé la correcta". El profundo vínculo que une a la pareja ha sido evidente tanto en publicaciones en redes sociales como en apariciones públicas, lo que ha hecho que el anuncio de su embarazo sea aún más celebrado.

Mientras Allen y Steinfeld se preparan para recibir a su primer hijo, la vida continúa a un ritmo frenético. El mariscal de campo y los Buffalo Bills se encuentran actualmente en la Semana 15 de la temporada de la NFL, con la mira puesta en el campeonato de la AFC Este. A pesar de las exigencias del deporte profesional, Allen ha expresado cómo el apoyo de Steinfeld ha influido positivamente en su rendimiento dentro y fuera del campo.

Para Steinfeld, la próxima llegada marca un nuevo capítulo en su vida personal. La actriz, conocida por sus papeles en "Hawkeye", "Sinners" y la serie "Pitch Perfect", ahora compagina su carrera como actriz con su vida familiar en el ojo público. Los fans no han tardado en compartir su entusiasmo, elogiando la química de la pareja y expresando su ilusión por la nueva incorporación a la familia.

La trayectoria de Hailee Steinfeld y Josh Allen, desde su compromiso hasta su matrimonio y su inminente paternidad, ha cautivado a todo el mundo. Con una boda privada, una sincera propuesta de matrimonio y ahora el anuncio de un bebé, la pareja continúa combinando el glamour de Hollywood con el estrellato de la NFL, demostrando ser una de las parejas de famosos más adoradas de 2025.