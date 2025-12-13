Abraham Isaac Quintanilla Jr., padre de la fallecida ícono de la música tejana Selena Quintanilla, falleció a los 86 años, anunció su familia hoy sábado. Su hijo, el músico y productor AB Quintanilla III, compartió la noticia en Instagram.

En la publicación, AB escribió que "con gran pesar les informo que mi papá falleció hoy". Aún no se ha publicado la causa oficial de la muerte.

Nacido el 22 de febrero de 1939 en Corpus Christi, Texas, Abraham Quintanilla fue un cantante, compositor, productor discográfico y ejecutivo musical cuya influencia marcó el curso de la música tejana durante décadas. Al principio de su carrera, fue miembro del grupo musical Los Dinos y más tarde se dedicó a nutrir el talento musical de sus hijos. Tras reconocer la extraordinaria voz de su hija Selena, formó la banda familiar Selena y Los Dinos , que también incluía a su hijo AB y su hija Suzette. Bajo su dirección, la estrella de Selena ascendió rápidamente a través de la escena musical tejana, ganándose una base de fans devotos y culminando en un éxito que la posicionó como una de las artistas latinas más queridas de su generación.

El papel de Quintanilla en la carrera de Selena fue mucho más allá del de un mánager típico. Organizaba las primeras presentaciones en eventos locales, negociaba contratos discográficos y ayudaba a guiar la dirección artística del grupo. El legado de Selena incluye múltiples Premios de la Música Tejana y un Premio Grammy en 1994 al Mejor Álbum México-Americano. Su repentina muerte en 1995, con tan solo 23 años, fue una profunda tragedia que resonó en todo el mundo.

Tras el asesinato de Selena, Quintanilla se convirtió en uno de los principales guardianes de su legado. Jugó un papel decisivo en la fundación del Museo de Selena en Corpus Christi, que preserva sus recuerdos y celebra su vida e influencia. Supervisó los lanzamientos póstumos de su música y participó en diversas representaciones cinematográficas y televisivas de su historia, incluyendo la película biográfica Selena de 1997, en la que fue interpretado por el actor Edward James Olmos . Su gestión contribuyó a que las nuevas generaciones descubrieran y apreciaran la música de Selena mucho después de su muerte.

Además de su trabajo con su hija, Quintanilla fundó Q-Productions , una compañía de entretenimiento musical latina que se convirtió en un referente para los artistas del género. Si bien en los últimos años había asumido un rol más consultivo en la compañía, su influencia en las prácticas comerciales de la música latina y el desarrollo artístico siguió siendo significativa.

Se espera que fans, artistas y miembros de la comunidad musical tejana compartan sus homenajes en los próximos días a medida que se publiquen más detalles sobre los preparativos funerarios y los planes conmemorativos. En un momento de reflexión sobre las inmensas contribuciones culturales de Selena y su familia, el fallecimiento de Abraham Quintanilla marca el final de un capítulo memorable en la historia de la música latina.

Esta es una historia en desarrollo y se actualizará a medida que surja nueva información.