La icónica actriz estadounidense Glenn Close, protagonista de la más reciente entrega de la saga cinematográfica Knives Out, reveló que ya tiene planes para la etapa final de su vida, para los que está construyendo una pequeña cabaña en su propiedad de Montana donde espera pasar sus últimos días. La actriz de 78 años describió el proyecto como un esfuerzo deliberado por crear un espacio arraigado en sus recuerdos más felices de la infancia.

En una entrevista reciente, Close explicó que la casa refleja un regreso a la sencillez y la familiaridad , un contraste con el glamour que a menudo se asocia con su carrera en Hollywood. Sus fans han respondido con entusiasmo a sus reflexiones, destacando el atractivo de ver a una estrella con una larga trayectoria centrada en la comodidad, la familia y el bienestar personal en lugar de los elogios.

Close también enfatizó que, aunque planifica el futuro, se mantiene activa profesionalmente y disfruta de su trabajo. La casa rural forma parte de un enfoque más amplio para equilibrar sus prioridades profesionales y personales, brindándole un sentido de propósito y alegría para sus años de vida.

Construyendo una cabaña para sus últimos años

En el podcast de Julia Louis-Dreyfus, Wiser Than Me, Close comentó que está construyendo una réplica de la cabaña de piedra de sus abuelos detrás de su casa en Bozeman, Montana. El edificio original, recordó, era una pequeña casa de piedra enclavada entre campos y bosques, con una cerca blanca y hiedra en las paredes. Estos recuerdos de la infancia son fundamentales para su visión.

La nueva casa de campo se está diseñando con dos dormitorios, uno para Close y otro para un futuro cuidador. Close se refirió al proyecto como "vivir la vida al revés", explicando que crear un hogar para el final de la vida le da un propósito. Dijo que simplemente pensar en la casa de campo "me hace muy feliz". Las renovaciones de su residencia principal continúan junto con el proyecto, incluyendo un porche con vista a una terraza, integrando aún más sus espacios habitables con el paisaje de Montana que tanto aprecia.

Glenn Close Reveals She’s Building ‘Zen Farmhouse’ in Montana Where She Lives With All of Her Siblings in Celebrity-Loved Enclave of Bozeman https://t.co/6Pv0KUHIdl pic.twitter.com/ScLDGYYVNN — Gino Tozzi, PhD, Realtor (@Gino_Realtor) January 20, 2025

Familia, raíces y trabajo continuo

Close se mudó a Bozeman en 2019 para estar más cerca de su hija y otros familiares. El extenso paisaje de Montana se ha convertido en un elemento central de su visión de futuro, y también ha creado una casa de campo de inspiración zen en la propiedad, un lugar de tranquilidad para familiares y visitantes.

Aunque se prepara para un futuro más estable, Close se mantiene activa profesionalmente. Recientemente terminó su trabajo en Wake Up Dead Man , la siguiente entrega de la serie Knives Out , y sigue involucrada en proyectos televisivos. Sus comentarios sobre la cabaña no se enmarcaron como un retiro de la actuación, sino como parte de un enfoque equilibrado de la vida que abarca tanto su carrera como su bienestar personal.

Una visión tranquila para el futuro

Durante la entrevista, Close reflexionó sobre el envejecimiento, señalando que a menudo se siente mucho más joven que su edad cronológica y se resiste a las expectativas convencionales sobre la edad adulta. Su decisión de hablar públicamente de sus planes ofrece una perspectiva poco común sobre las consideraciones privadas de una artista con décadas de experiencia.

La visión de Close para sus últimos años es un retrato sencillo pero conmovedor de sus prioridades: comodidad, familia, conexión y tranquilidad. En lugar de centrarse en los elogios o el legado, diseña un espacio que celebra la alegría, la familiaridad y las personas y lugares que marcaron su vida, asegurándose de que viva el último capítulo a su manera.