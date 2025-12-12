El breve romance entre Liam Neeson y Pamela Anderson ha llegado a su fin y la razón tiene que ver con Nastasha Richardson, la fallecida esposa del actor norirlandés. Fue algo que los amigos de ambos temían.

Fuentes dijeron a Radar Online que la pareja, que estuvo vinculada sentimentalmente a principios de este año después de su trabajo juntos en el reinicio de "Naked Gun", supuestamente luchó por mantener la relación debido al dolor duradero de Neeson por la muerte de su difunta esposa, Natasha Richardson.

Según se informa, el romance incluyó una "semana íntima" en la casa de Neeson en Nueva York después de finalizar la filmación.

Neeson, de 73 años, perdió a Richardson en 2009 cuando ella sufrió una lesión fatal en la cabeza durante una lección de esquí en Quebec a los 45 años.

La​‍​‌‍​‍‌​‍​‌‍​‍‌ fuente explicó que el impacto permaneció en Neeson durante bastante tiempo después del fallecimiento de su esposa y que le resultó difícil poder dedicarse por completo a una nueva relación.

Otra fuente del círculo íntimo del actor reveló que, si bien Neeson estaba feliz con Anderson, aún mantenía su pasado consigo todo el tiempo.

"Él pensaba que Pamela era maravillosa, divertida y cálida, pero lleva esta carga consigo. Le importa mucho, pero el dolor de su pérdida nunca lo abandona", explicó la fuente.

Personas cercanas a la pareja dijeron que, aunque fue corto, el tiempo que tuvieron fue significativo y ambos lo disfrutaron.

Anderson confirma romance

Después de​‍​‌‍​‍‌​‍​‌‍​‍‌ meses de especulaciones, Anderson confirmó a People que tuvo una relación romántica con Neeson, pero que fue muy breve.

"Si quieres saberlo, Liam y yo estuvimos involucrados románticamente por un corto tiempo, pero sólo después de que terminamos de filmar", dijo.

Además, reveló que se sintió bastante incómoda al conocer a Neeson durante la producción y que hizo algunos pequeños gestos para ayudar a que la situación se sintiera menos tensa.

"Estaba nerviosa por conocer a Liam, claro... Le llevé pan de masa madre, galletas y magdalenas, y me mantuve ocupada. Me evitó problemas", dijo Anderson, haciendo un guiño divertido a su receta.

Neeson confesó que lo que realmente le impresionó fue la forma en que Anderson podía ser divertido y genuino al mismo tiempo.

"Recuerdo que pensé: 'Vaya, es preciosa', pero tenía un maravilloso sentido del humor y de la humanidad", dijo.