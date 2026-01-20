Travis Kelce se encuentra en una encrucijada profesional, una de las más importantes que ha tenido que afrontar, y está poniendo a prueba mucho más que su futuro futbolístico.

El ala cerrada de los Kansas City Chiefs está considerando si seguir o no jugando otra temporada en la NFL después de que su equipo fue eliminado de los playoffs, una situación que no habían enfrentado durante un tiempo dado que recientemente habían estado en la cima de la liga.

Mientras tanto, Kelce acaba de comprometerse con la estrella pop mundial Taylor Swift y tiene planes de boda y otras decisiones importantes para su vida por delante.

Según el Daily Mail , la incertidumbre que rodea al futuro profesional de Kelce ha ensombrecido la planificación de la boda y ha marcado lo que fuentes conocedoras describen como la "primera prueba real" de la relación de la pareja.

Una fuente cercana informó al medio que Kelce está lidiando con la repentina pausa en su rutina tras el final de la temporada. La fuente dijo que se siente "un poco deprimido ahora mismo", explicando que está "acostumbrado a seguir jugando" y que siente la ausencia de estar en el campo. Según se informa, ese estado emocional le ha dificultado concentrarse en cualquier cosa más allá de su próximo paso profesional.

Los Chiefs ni siquiera llegaron a la postemporada y quedaron estancados muy rápidamente el 4 de enero cuando perdieron 14-12 contra Las Vegas Raiders.

Desde entonces, se ha debatido mucho sobre la posibilidad de que Kelce, que ha estado con el equipo en múltiples carreras hacia el Super Bowl, decida no jugar otro año.

Una fuente cercana al asunto reveló que el ala cerrada ya tiene un plan definido. En una entrevista con el Daily Mail, Kelce afirmó que a principios de marzo les habrá comunicado su decisión a los Chiefs.

"Sabremos unas semanas después del Super Bowl si regresará o no", dijo la fuente, y agregó que Kelce está decidiendo si "jugará un año más o no".

Hasta que se tome esa decisión, los planes de boda parecen estar en pausa. La misma fuente indicó que Kelce aún no está listo para iniciar plenamente los preparativos, a pesar del alto perfil de la próxima boda.

Taylor Swift se centra en el apoyo por encima de la planificación

Se dice que Swift, quien concluyó su gira récord Eras Tour en diciembre de 2024, está priorizando el bienestar emocional de Kelce por sobre los lugares y las listas de invitados.

Según la fuente, ella está "tratando de ponerlo de mejor humor" y deliberadamente "no bombardearlo con planes de boda".

La fuente dijo que Swift quiere que Kelce se concentre primero en resolver las cuestiones de su carrera, reconociendo lo importante que es el momento para él.

"Ella querría que él se centrara en [la boda] después de tomar su decisión profesional porque sabe lo importante que es eso para él", añadió la fuente.

Durante gran parte de su relación, Swift y Kelce parecieron impulsados por un éxito paralelo: la gira de ella recaudó más de mil millones de dólares en todo el mundo, mientras que el equipo de él se mantuvo como un eterno aspirante al Super Bowl. Ahora, fuentes cercanas afirman que la dinámica ha cambiado.

"Taylor entiende que esta es la primera prueba real de su relación", dijo la fuente. Señalaron que Kelce nunca antes había enfrentado un momento en el que "mirara su futuro con una visión completa", equilibrando su posible jubilación con el matrimonio y la posibilidad de formar una familia.

Se dice que Swift busca mantener la presión baja. La fuente afirmó que no quiere que el estrés de la boda los interfiera y que se centra en mantener un ambiente positivo.

"Ella quiere que él esté en un lugar donde sea feliz porque al final del día, eso los hará felices", dijo la fuente.