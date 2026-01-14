La disputa legal entre Justin Baldoni y Blake Lively sobre la producción de "It Ends With Us" ha dado otro giro ya que Baldoni busca nombrar a figuras de alto perfil, incluidas Taylor Swift y Ryan Reynolds, como posibles testigos.

En un escrito presentado ante el tribunal el lunes, los abogados de Baldoni se opusieron formalmente a la solicitud de Lively de ocultar los nombres de las figuras públicas relacionadas con el litigio en curso. Según el escrito, ninguna de las solicitudes de Lively "cumple con el alto estándar judicial de secreto en esta etapa", según el Daily Mail.

Baldoni, de 41 años, afirma que los intentos de Lively de ocultar estos nombres se deben únicamente a preocupaciones por la imagen pública. Lively, de 38 años, había descrito a su esposo Reynolds como "un tercero inocente" en relación con los problemas de producción de la adaptación cinematográfica de la novela de Colleen Hoover.

La participación de Reynolds bajo escrutinio

El equipo de Baldoni cuestiona la descripción que hace Lively de su esposo como no involucrado. En los documentos presentados, argumentan que "la afirmación de que Reynolds no es parte y que sus comunicaciones deberían ser confidenciales es excesivamente restrictiva y absurda".

Según afirman, Reynolds contribuyó directamente a la producción, incluyendo la reescritura de una escena y la confrontación con el director por comentarios sobre el peso de Lively. Estas acciones, según afirman los abogados de Baldoni, lo convierten en una figura clave para entrevistar en el caso.

Los documentos presentados también apuntan a un intento más amplio de Lively de ocultar la identidad de las personas que supuestamente reclutó como defensores contra Baldoni y su empresa, Wayfarer Studios. Además de Reynolds, se citan nombres como Swift, Hugh Jackman, Emily Blunt y America Ferrera.

Los mensajes de texto de Taylor Swift podrían ser reveladores

Lively también ha intentado sellar los mensajes de texto privados con Swift, pero según se informa, la cantante no tiene objeciones a su publicación.

La periodista Kjersti Flaa señaló que Swift "básicamente está diciendo... está bien para mí, simplemente muéstrenlos al mundo", lo que puede socavar el intento de Lively de ocultarlos.

Flaa sugirió que los textos podrían ser "perjudiciales" para el caso de Lively, agregando un posible conflicto entre la narrativa de víctima pública de la actriz y la evidencia de su influencia en el set.

Además, según se informa, Lively busca sellar los mensajes entre Reynolds y su agente en WME, así como una carta que envió al Sindicato de Productores de Estados Unidos (PGA). Flaa explicó que la carta del PGA "demuestra que tenía mucho poder en este set... y eso perjudica mucho su caso, ya que se hace pasar por una víctima".

Cronología y antecedentes del tribunal

La audiencia del caso está programada para el 22 de enero y el juicio para el 18 de mayo, según ABC News . La disputa comenzó en diciembre de 2024, cuando Lively presentó una demanda alegando acoso sexual, represalias y angustia emocional intencional por parte de Baldoni.

También acusó a Baldoni de orquestar una campaña de desprestigio y nombró a varios colaboradores, entre ellos su estudio, su director ejecutivo y su personal de relaciones públicas.

Baldoni solicitó previamente una indemnización por daños y perjuicios de 250 millones de dólares a The New York Times por un artículo que, según él, era difamatorio. Posteriormente, aumentó su reclamación a 400 millones de dólares en una demanda independiente presentada en enero. Todas las partes han negado las acusaciones. Textos recientemente revelados indican que Baldoni estaba dispuesto a ceder hasta el 95 % de las exigencias de Lively en el set para mantener la paz durante la producción.

"It Ends With Us" recaudó 148 millones de dólares a nivel nacional y 350 millones a nivel mundial, protagonizada por Lively, Baldoni, Jenny Slate, Hasan Minhaj, Brandon Sklenar y Kevin McKidd. La historia se centra en Lily Bloom, interpretada por Lively, quien lidia con una relación tóxica con el neurocirujano Ryle Kincaid, interpretado por Baldoni.