El estreno en el Centro Kennedy del esperado documental de Melania Trump promete ser exclusivo, ya que la primera dama presuntamente desairó a su hijastra, Ivanka Trump, en medio de una lucha de poder dentro de la familia Trump. Fuentes afirman que Melania quiere que el evento sea solo suyo, excluyendo a Ivanka de la celebración repleta de estrellas.

El documental Melania , que se estrena en el Kennedy Center el 29 de enero y se estrena en todo el país el 30 de enero, notablemente excluye a Ivanka de la película de dos horas, lo que destaca la relación fracturada entre las dos mujeres.

La tensión tras puertas cerradas

Personas cercanas a la primera dama han sido sorprendentemente francas sobre la dinámica en juego. "Melania quiere esta noche para ella sola", declaró una fuente a Reality Tea. "Cuando la atención es tan tenue, nadie la comparte". El comentario resume lo que parece ser un intento cuidadosamente orquestado por Melania para recuperar y proteger su marca personal en un momento en que su vida finalmente cobra protagonismo en su propia narrativa.

La supuesta fricción entre Melania e Ivanka es de larga data. Se ha rumoreado sobre tensiones durante años, con informes que sugieren que discrepan en cuanto al protocolo, la influencia y la jerarquía familiar. La notable ausencia pública de Ivanka en las celebraciones de Año Nuevo de la familia Trump en Mar-a-Lago, donde, según se informa, decidió celebrar el Año Nuevo en Aspen, resulta intrigante. No está claro si fue voluntaria o por instinto de supervivencia.

Una historia de fricción y disputas fronterizas

Las raíces de la rivalidad son más profundas que los desacuerdos superficiales sobre las listas de invitados. En 2020, Stephanie Winston Wolkoff, quien fue asesora cercana de Melania durante sus primeros años en la Casa Blanca , reveló lo que se estaba gestando bajo la superficie. Posteriormente, Wolkoff publicó unas reveladoras memorias tituladas "Melania and Me: The Rise and Fall of My Friendship with the First Lady", en las que caracterizaba a Ivanka y a su esposo, Jared Kushner, como "serpientes", un término particularmente cargado que ilustraba cuán tensas se habían vuelto las relaciones tras las puertas doradas.

Wolkoff alegó que Ivanka, quien se desempeñaba como asesora del presidente, se había extralimitado al contratar personal del Ala Este que había sido asignado al equipo de Melania. "Interfirió en las funciones de Melania al sobrepasar su rango y sus límites", explicó Wolkoff en el libro. "Se apropió de personas que eran para el Ala Este, a quienes estábamos investigando: Kayleigh McEnany, Mercedes Schlapp". La acusación de ser una "cazadora en serie" se mantuvo, sugiriendo un patrón de comportamiento más que incidentes aislados de extralimitación.

La dinámica de poder dentro de la Casa Blanca entre el Ala Este (tradicionalmente el ámbito de la primera dama) y el Ala Oeste se convirtió en un punto de conflicto para el control y la influencia. En 2020, según la prestigiosa biografía de Mary Jordan, " El Arte de su Trato ", Ivanka supuestamente sugirió cambiar el nombre de la "Oficina de la Primera Dama" a "Oficina de la Primera Familia", un cambio aparentemente burocrático que tuvo profundas implicaciones para la autoridad institucional.

Melania se negó rotundamente, y Jordan escribió: "Melania no permitió que eso sucediera. Era la tradición, y no iba a permitir que su hijastra la cambiara. La oficina de Ivanka permaneció en el Ala Oeste". Esta preservación de los límites tradicionales se convirtió en un símbolo de la determinación de Melania de proteger la autonomía y la dignidad de su cargo.

Lo que esto significa para la narrativa de la familia Trump

La exclusión del estreno del documental se interpreta, en muchos sentidos, como la inevitable culminación de años de tensión institucional y personal. Para Melania, este momento representa la oportunidad de definir su propia historia en sus propios términos, sin la sombra del drama familiar ni narrativas contrapuestas. Al excluir deliberadamente a Ivanka —y, notablemente, asegurarse de que su nombre ni siquiera aparezca en la narrativa de la película—, la primera dama parece estar reclamando el espacio y la autoridad que quizás sintió vulnerados durante su tiempo en la Casa Blanca.

Ivanka, la hija mayor de Donald Trump de su primer matrimonio con Ivana Trump, vive su propia vida con su esposo Jared Kushner y sus tres hijos: Arabella, Joseph y Theodore. Queda por ver si considera el desaire al documental como un desaire menor o mayor, pero lo que está claro es que la dinámica interna de la familia Trump sigue generando intriga y especulación a partes iguales.