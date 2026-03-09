La madre de la copresentadora de Today, Savannah Guthrie Nancy Guthrie, sigue desaparecida más de un mes después de lo que se ha descrito como un secuestro de su casa en Tucson, Arizona, y el domingo 8 de marzo el Departamento del Sheriff del Condado de Pima dijo que una caja de servicios públicos dañada cerca de la propiedad estaba siendo revisada como parte de la investigación.

Para contextualizar, la búsqueda comenzó el 1 de febrero, después de que Nancy Guthrie fuera vista por última vez en su casa de Catalina Foothills, Tucson, el 31 de enero. Desde entonces, el caso se ha difundido públicamente a través de peticiones familiares, supuestas notas de rescate y una oferta de recompensa de Savannah Guthrie. La última actualización no supuso un avance significativo, pero sí centró la atención oficial en un objeto muy específico, muy cerca de la casa.

Nancy Guthrie y la caja de herramientas dañada

El nuevo detalle surgió a través del reportero de Fox News Digital, Michael Ruiz, quien escribió en X que habían pasado cinco semanas desde el presunto secuestro de Nancy Guthrie y que un portavoz del Departamento del Sheriff del Condado de Pima le informó que los investigadores tenían conocimiento de una caja de servicios públicos dañada cerca de su casa. Esto es importante porque es una de las pocas informaciones nuevas que las autoridades han reconocido públicamente en los últimos días.

La respuesta del departamento del sheriff fue concisa y cautelosa, como suele ocurrir en estos casos cuando los detectives consideran que una charla informal podría complicar las cosas. Ruiz citó al portavoz diciendo: "Se está revisando como parte de la investigación en curso. En este momento, no tenemos más detalles que revelar". Más allá de eso, no se ha confirmado públicamente nada más sobre la caja, por lo que cualquier teoría más amplia al respecto debe tomarse con cautela.

🎗️🚨🎗️Good morning from Tucson,



It’s now been five weeks since Nancy Guthrie’s suspected abduction.



A PCSD spokesperson tells me investigators are aware of this damaged utility box around the corner from her home.



“It is being reviewed as part of the ongoing investigation.… https://t.co/GKLBkBgjwU — Michael Ruiz (@mikerreports) March 8, 2026

Ruiz también compartió una imagen de la caja de herramientas dañada, aunque y!entertainment no ofreció ninguna explicación técnica sobre qué tipo de caja era, cómo se dañó ni si los investigadores creen que esté directamente relacionada con la desaparición de Nancy Guthrie. Esa incertidumbre es, en realidad, el punto. El objeto ahora forma parte del registro, pero aún no forma parte de una narrativa establecida.

Cómo Nancy Guthrie llegó a esta etapa

La noticia llegó tras otro brote de especulación el 6 de marzo, cuando la policía de Phoenix abrió una investigación sobre la muerte de una mujer encontrada junto a un canal. Ruiz afirmó que el Departamento del Sheriff del Condado de Pima no había sido informado de ninguna actividad policial en el canal esa mañana relacionada con el caso de Nancy Guthrie.

La policía de Phoenix informó haber recibido una llamada aproximadamente a las 7:40 a. m., hora local, del viernes 6 de marzo sobre un cadáver en el canal. Un comunicado policial citado decía: "Los detalles de la llamada indicaban que una mujer adulta se encontraba en la orilla cercana del canal y no respondía", y añadía que los agentes localizaron a la mujer, quien fue declarada muerta en el lugar. Este fue el tipo de suceso que puede convertir un caso de desaparición de alto perfil en un rumor en cuestión de minutos, y precisamente por eso fue tan importante la negación del departamento del sheriff.

🚨JUST IN: PCSD confirms “nothing has changed at this time” regarding the Phoenix case.



A woman was found deceased near a canal close to 2100 N 27th Place in Phoenix Friday. https://t.co/hWkrEtrmsw — Michael Ruiz (@mikerreports) March 8, 2026

Lo que se ha mantenido constante es la campaña pública de la familia. Savannah Guthrie y sus hermanos, Annie y Camron, han publicado varios mensajes de video dirigidos al posible captor o captores tras lo que el artículo describió como múltiples supuestas notas de rescate. Recientemente, Savannah Guthrie ofreció una recompensa de un millón de dólares por información que conduzca al regreso de Nancy Guthrie.