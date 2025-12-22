Brett Ratner, el director del próximo documental de Melania Trump, apareció en una fotografía publicada la semana pasada como parte de la masiva filtración de archivos de Epstein. La imagen lo muestra con Jean-Luc Brunel, un agente de modelos francés que estaba a la espera de juicio por delitos sexuales contra menores cuando se suicidó en prisión hace casi tres años.

La foto en sí es turbia, tanto en sentido literal como figurado. Tomada en lo que parece ser una habitación con poca luz, muestra a Ratner abrazando a Brunel sin camisa. No hay fecha, ubicación ni nada que indique cuándo ni dónde se tomó. El Departamento de Justicia de Estados Unidos la publicó el 19 de diciembre junto con aproximadamente 3900 archivos relacionados con la red de tráfico sexual de Jeffrey Epstein.

La Primera Dama de Trump elige a un director controvertido

Lo que hace que esto sea particularmente incómodo es el momento. El documental de Ratner, de 31 millones de libras, sobre la Primera Dama se estrenará en cines el 30 de enero. Fox News lanzó el tráiler el 17 de diciembre, ofreciendo a los espectadores un vistazo a lo que llaman una "mirada tras bambalinas sin precedentes" del regreso de Melania Trump a la Casa Blanca . La película narra los 20 días previos a la segunda investidura de Donald Trump en enero.

La elección del director no ha sido precisamente celebrada. Cuando se estrenó el tráiler, los presentadores de The View no se guardaron nada. Alyssa Farah Griffin fue contundente: "Si fuera miembro del equipo, no pondría a la primera dama en la posición de trabajar con alguien con esa trayectoria". La copresentadora Joy Behar sugirió con gran sarcasmo que Ratner era, de hecho, la elección perfecta para un proyecto así.

La oscura historia de Brunel con Epstein

Jean-Luc Brunel no era un simple socio de Epstein; estaba profundamente arraigado en el mundo financiero. A sus 76 años, dirigía MC2 Model Management, una empresa que Epstein financió con cerca de un millón de dólares en 2004. Virginia Giuffre, quien se convirtió en una de las acusadoras más vehementes de Epstein, nombró a Brunel repetidamente en documentos judiciales, alegando que Epstein y Ghislaine Maxwell la instaron a mantener relaciones sexuales con él cuando aún era menor de edad.

En su testimonio ante un tribunal de París en enero de 2021, Giuffre relató lo que Epstein supuestamente le dijo: que se había acostado con más de mil mujeres que Brunel trajo consigo. Los registros de vuelo muestran que Brunel viajó en el jet privado de Epstein al menos 25 veces entre 1998 y 2005. Cuando Epstein fue encarcelado en 2008, Brunel lo visitó más de 70 veces.

Las autoridades francesas arrestaron a Brunel en el aeropuerto Charles de Gaulle en diciembre de 2020 cuando intentaba abordar un vuelo con destino a Senegal . Fue acusado de violar a una menor y de proporcionar menores para su explotación sexual. Antes de que pudiera ser juzgado, los guardias lo encontraron ahorcado en su celda de la prisión de La Santé en febrero de 2022.

Rush Hour 4 se suma a un regreso improbable

El documental sobre Melania no es el único proyecto de Ratner. También está a punto de dirigir Rush Hour 4, reuniendo a Jackie Chan y Chris Tucker para una nueva entrega. Lo interesante es cómo se gestó: según se informa, el presidente Trump le pidió a su amigo Larry Ellison que reviviera la franquicia. El hijo de Ellison, David, es el presidente y director ejecutivo de Paramount.

Para Ratner, estos proyectos representan algo cercano a la redención tras el desplome de su carrera en 2017. Fue entonces cuando seis mujeres, entre ellas las actrices Olivia Munn y Natasha Henstridge, denunciaron conducta sexual inapropiada durante el movimiento #MeToo. Ratner lo negó todo, pero Warner Bros. aun así canceló el acuerdo de 347 millones de libras con su productora. Nunca se presentaron cargos penales, pero el trabajo se detuvo casi de la noche a la mañana. Su último trabajo como director fue Hércules en 2014.

Una foto entre miles

Ratner no está solo en estos archivos. La publicación del Departamento de Justicia incluyó imágenes de numerosos rostros famosos: Bill Clinton, Kevin Spacey, Chris Tucker, Mick Jagger, Michael Jackson y Diana Ross. El Departamento de Justicia ha sido cuidadoso al enfatizar que aparecer en una fotografía no prueba que alguien haya cometido algún delito.

USA TODAY se comunicó con los representantes de Ratner y RatPac Entertainment para solicitar comentarios, pero no recibió respuesta.

Remember the guy who made Melania’s documentary? The one accused of sexual misconduct by six women? Yeah, that’s him, Brett Ratner, with Jean-Luc Brunel, notorious child sex trafficker and friend of Jeffrey Epstein (who also killed himself in a jail).#EpsteinFiles pic.twitter.com/YCi97je9v9 — Ellie Leonard🇺🇦 (@RedPencilScript) December 20, 2025

Por qué es importante la transparencia

Los archivos de Epstein no son solo material para la prensa sensacionalista. Estos documentos representan años de investigación sobre una red de tráfico sexual que presuntamente explotaba a mujeres jóvenes y niñas vulnerables. Para sobrevivientes como Virginia Giuffre, ver estos archivos hechos públicos ofrece una validación: la prueba de que sus historias fueron documentadas y tomadas en serio por las fuerzas del orden. Tanto Epstein como Brunel se suicidaron antes de ser juzgados, negando a sus acusadoras la oportunidad de verlos rendir cuentas ante los tribunales. Los archivos no pueden compensar esa pérdida, pero sí proporcionan un registro de quiénes se movían en los círculos de Epstein y cómo funcionaba su mundo.