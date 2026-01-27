Las nominaciones a los premios BAFTA de 2026 han provocado una nueva controversia después de que KPop Demon Hunters, ampliamente considerado como un éxito en los Oscar, quedara fuera de la lista, víctima de las reglas de elegibilidad más estrictas de la Academia Británica.

'KPop Demon Hunters', una de las películas animadas más comentadas del año y favorita en las carreras de largometraje animado y canción original de los Oscar, no aparecerá en la lista de nominaciones a los BAFTA 2026.

La Academia Británica de Cine y Televisión (BAFTA) publicó sus nominaciones una semana después de que los Premios de la Academia revelaran su lista de finalistas, lo que pone de relieve la creciente brecha entre los criterios de los premios en el Reino Unido y Estados Unidos. Si bien los Oscar siguen acogiendo éxitos mundiales impulsados por el streaming, las normas más estrictas de la BAFTA para las salas de cine y los estrenos han dejado a algunos contendientes de alto perfil fuera de la competición.

Para los cineastas, los estudios y los fanáticos, el resultado plantea una pregunta urgente: ¿el prestigio aún depende de los viejos modelos de distribución o el ecosistema de premios no ha logrado seguir el ritmo del cine moderno?

¿Por qué 'KPop Demon Hunters' no llegó a los premios BAFTA?

BAFTA confirmó que "KPop Demon Hunters" no cumplió con los requisitos específicos de elegibilidad relacionados con la exhibición en cines del Reino Unido y su fecha de estreno. A pesar de su gran éxito en los Óscar, el proyecto, respaldado por Netflix, no calificó según las normas de BAFTA que rigen las proyecciones en cines comerciales y los periodos de estreno nacionales, según informó BBC News .

El fallo refleja el énfasis que los BAFTA han puesto desde hace tiempo en las presentaciones tradicionales en salas de cine. En cambio, los Premios de la Academia permiten una mayor flexibilidad para las películas que se estrenan primero en streaming, siempre que cumplan con los requisitos mínimos de exhibición en mercados selectos.

Para los creadores y seguidores de la película, la decisión parece menos un juicio creativo y más un obstáculo procesal.

Otras películas y nombres omitidos

'KPop Demon Hunters' no es la única ausencia destacada. Varias películas que apuntaban a los premios también fueron declaradas no elegibles o no lograron entrar en la lista de finalistas, incluyendo títulos con estrenos limitados en el Reino Unido y restricciones de distribución internacional, señaló The Independent .

Algunos observadores de la industria sostienen que el cine global emergente, en particular el de las plataformas de streaming, sigue siendo vulnerable a obstáculos regulatorios que afectan de manera desproporcionada a los estrenos no tradicionales.

Las omisiones han alimentado la preocupación entre los cineastas independientes que temen que los modelos de producción en evolución puedan verse penalizados por las estructuras de premios tradicionales.

BAFTA vs Oscars: Dos sistemas, dos filosofías

El momento del anuncio de los BAFTA, justo una semana después de la lista de finalistas de los Oscar, ha intensificado las comparaciones entre ambas instituciones. La Academia sigue premiando proyectos internacionales basados en streaming, mientras que los BAFTA priorizan la presencia en salas, la contribución cultural y la presencia en el mercado británico.

Los expertos afirman que ninguno de los dos sistemas presenta defectos intrínsecos, pero la divergencia refleja diferentes prioridades culturales y comerciales. Los premios BAFTA se posicionan como guardianes del legado cinematográfico. Los Oscar, en cambio, reflejan cada vez más la realidad globalizada y digital del consumo cinematográfico moderno.

Lo que este desaire indica para el streaming y el cine global

Los estudiosos del cine advierten que los criterios rígidos corren el riesgo de marginar obras culturalmente significativas simplemente porque siguen nuevas vías de distribución. Al mismo tiempo, la BAFTA sostiene que la participación en las salas sigue siendo vital para preservar la identidad colectiva del cine, según Variety .

Para el público, la controversia subraya cómo las decisiones de premios pueden reflejar poder, política y tradición, no sólo mérito artístico.

El costo detrás de la política de premios

Detrás de cada decisión de elegibilidad se encuentran artistas, animadores, compositores y equipos de producción cuyas carreras pueden depender de la exposición en importantes premios. El reconocimiento a menudo se traduce en financiación, oportunidades futuras y credibilidad en la industria.

Para los fans de 'KPop Demon Hunters', la exclusión de los BAFTA puede parecer un rechazo institucional a una película que ya ha tenido repercusión mundial. Para los creativos, pone de relieve cómo la influencia de la industria puede influir en las voces que llegan a los reflectores.

A medida que se desarrolla la temporada de premios, el debate continúa: ¿debería el prestigio adaptarse al cine moderno o mantenerse fiel a la tradición?

Mientras tanto, los Premios BAFTA de Cine se celebrarán el domingo 22 de febrero en Londres y serán presentados por Alan Cumming. Los Oscar, por su parte, se celebrarán en Hollywood el 15 de marzo.