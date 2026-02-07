Brad Arnold, la voz detrás de los grandes éxitos de 3 Doors Down, incluyendo "Kryptonite", falleció la mañana del sábado a los 47 años tras nueve meses de lucha contra un cáncer de riñón en etapa 4. La banda anunció su fallecimiento en redes sociales, confirmando que falleció en paz mientras dormía, acompañado de su esposa, Jennifer Sanderford.

"Con su amada esposa Jennifer y su familia a su lado, falleció en paz, rodeado de sus seres queridos, mientras dormía tras su valiente batalla contra el cáncer", escribió la banda en un comunicado . Arnold había revelado su diagnóstico en mayo de 2025, informando a sus fans que padecía carcinoma renal de células claras que se había extendido a los pulmones.

El cáncer que le quitó la vida

La causa de la muerte de Arnold fue carcinoma renal de células claras en estadio 4, el tipo más común de cáncer de riñón. Anunció el diagnóstico en un video a sus seguidores hace nueve meses, explicando que llevaba varias semanas enfermo antes de buscar atención médica en un hospital.

"Estuve enfermo hace un par de semanas, fui al hospital, me revisaron y me diagnosticaron carcinoma renal de células claras con metástasis pulmonar", dijo Arnold en el video de mayo. "Está en etapa cuatro, y eso no es nada bueno".

A pesar del grave diagnóstico, se mantuvo notablemente positivo. "Servimos a un Dios poderoso, y Él puede superar cualquier cosa. Así que no tengo miedo", dijo a sus seguidores. Hizo referencia a la canción de la banda de 2008 "It's Not My Time" como himno personal durante su lucha. El diagnóstico obligó a 3 Doors Down a cancelar toda su gira de verano de 2025 como teloneros de Creed.

Su esposa Jennifer estuvo a su lado

La esposa de Arnold, Jennifer Sanderford , estuvo con él hasta el final. La pareja se casó en septiembre de 2009 en su ciudad natal de Escatawpa, Misisipi. Llevaban más de 15 años juntos tras reencontrarse en una cita a ciegas tras el divorcio de Arnold de su primera esposa, Terika Roberts, en 2007.

Jennifer no es solo la esposa de una estrella de rock: es una corredora de barriles profesional que ganó el Campeonato Mundial de Carreras de Barriles Amateur de la AQHA en 2013. La pareja era amiga de la infancia y perdió el contacto antes de reencontrarse más adelante.

Arnold le propuso matrimonio en noviembre de 2008 en Kate's Cove, Mississippi, un día lluvioso. Le cantó una canción cuyo último verso era "¿Quieres ser mi esposa, por favor?". Un gesto romántico y apropiado para un músico de rock.

"Mi bebé es una niña muy dulce. No podría estar más feliz. Doy gracias a Dios todos los días por poder pasar el resto de mi vida con ella", dijo Arnold. La información sobre si la pareja tenía hijos no se reveló en el comunicado de privacidad de la familia.

La carrera que lo convirtió en leyenda

Arnold cofundó 3 Doors Down en 1996, cuando tenía tan solo 16 años, en Escatawpa, Misisipi. Nacido como Bradley Kirk Arnold el 27 de septiembre de 1978, inicialmente se desempeñó como baterista y vocalista principal, una inusual duplicidad de roles que demostró su alcance musical.

Su gran éxito llegó con una canción que escribió durante la clase de matemáticas a los 15 años. "Kryptonite" se convirtió en el gran éxito de 3 Doors Down en el 2000, alcanzando el número tres en el Billboard Hot 100 y obteniendo una nominación al Grammy a Mejor Canción de Rock. "Es como la tercera o cuarta canción que escribí, y punto. Ese pequeño y entrecortado ritmo de batería era simplemente yo golpeando mi escritorio", dijo Arnold.

El álbum debut de la banda , The Better Life, obtuvo siete discos de platino. Sus tres álbumes siguientes también alcanzaron el platino. Otros grandes éxitos fueron "Here Without You", "When I'm Gone", "Loser" y "It's Not My Time". Arnold escribió "Loser" sobre un amigo que lucha contra la adicción, y encabezó la lista Mainstream Rock Tracks de Billboard durante 21 semanas consecutivas.

El álbum más reciente de 3 Doors Down, Us and the Night, se lanzó en 2016. Arnold fue el único miembro original que permaneció con la banda de principio a fin. El guitarrista Matt Roberts , otro miembro fundador, falleció por una sobredosis de medicamentos recetados en 2016, a los 38 años.

Patrimonio neto y legado

La fortuna de Arnold se estimaba en alrededor de un millón de dólares (780.000 libras), aunque otras fuentes sugerían que podría estar más cerca de los 8 millones (6,2 millones de libras). La discrepancia probablemente se deba a la valoración de los derechos musicales y las regalías. En cualquier caso, su verdadera riqueza residía en las canciones que conectaron con millones.

Arnold tuvo problemas con el alcohol al principio de su carrera, pero logró la sobriedad en 2016. Había sido abierto sobre su fe cristiana, la cual se fortaleció tras la rehabilitación impulsada por el cantante de country Charlie Daniels. A menudo expresaba su fe durante los conciertos.

En 2006, Arnold sobrevivió a un grave accidente automovilístico en el que el vehículo en el que viajaba aquaplaning e impactó contra un árbol. Necesitó docenas de puntos de sutura y le reimplantaron una oreja quirúrgicamente. Pasó por muchas dificultades antes de que el cáncer finalmente le quitara la vida.

"Brad ayudó a redefinir la música rock convencional, combinando la accesibilidad del post-grunge con una composición emotiva y directa y temas líricos que conectaron con el público habitual", decía el comunicado de la banda. "Su música resonó mucho más allá del escenario, creando momentos de conexión, alegría, fe y experiencias compartidas que perdurarán mucho después de los escenarios en los que actuó".

Más allá de la música, Arnold y sus compañeros de banda fundaron The Better Life Foundation en 2004 para ayudar a niños que necesitaban comida, refugio y atención médica. Recaudaron más de 3 millones de dólares (2,3 millones de libras) para organizaciones benéficas como Hábitat para la Humanidad y el Boys and Girls Club de la Costa del Golfo. Tras el huracán Katrina, compraron y enviaron suministros de rescate, camiones de bomberos y patrullas a las comunidades del sur de Misisipi.

La familia de Arnold solicitó privacidad durante su duelo. "Sus allegados recordarán no solo su talento, sino también su calidez, humildad, fe y profundo amor por su familia y amigos", concluyó el comunicado. Es el segundo miembro fundador de 3 Doors Down en fallecer, después de Matt Roberts ocho años antes.

Arnold deja a Jennifer, a su golden retriever, Tucker, y un catálogo de canciones que marcaron la banda sonora de la década del 2000 para millones de fans del rock. Un legado sustancial para un joven que escribió su mayor éxito mientras se aburría con el álgebra.