El cuerpo del rapero DJ Young Slade fue descubierto hoy viernes 6 de febrero en un estanque cerca de la casa familiar en la ciudad de Milton, en el estado de Georgia. El hijo del rapero Lil Jon tenía 27 años. La policía no considera que haya circunstancias criminales en el caso.

Tras una frenética búsqueda de tres días que comenzó con una misteriosa desaparición, las autoridades han recuperado el cuerpo que se cree es el de Nathan Smith, hijo de 27 años de la leyenda de la música, lo que pone fin de forma desgarradora al calvario de la familia. Alertados por un equipo de perros policías, los buzos hicieron un sombrío descubrimiento poco antes del mediodía.

Operación de recuperación en Mayfield Park

Según informó The Music Times, el Departamento de Policía de Milton, miembros del Departamento de Bomberos del Condado de Cherokee recuperaron un cuerpo de un estanque en Mayfield Park, cerca de la residencia de los Smith. La operación de recuperación fue la culminación de una intensa investigación iniciada a principios de semana. Si bien la Oficina del Médico Forense del Condado de Fulton aún no ha confirmado oficialmente la identidad, los investigadores han declarado que creen firmemente que se trata de Nathan.

La proximidad a su domicilio y la cronología de los hechos han llevado a las autoridades a esta conclusión. Persisten interrogantes sobre los sucesos que condujeron a la tragedia. Nathan fue visto por última vez la madrugada del martes en su domicilio de Baldwin Drive. La policía calificó su salida de "inusual". Los informes indican que salió corriendo de la casa a pie, sin su teléfono móvil, lo que le impidió comunicarse con él.

Circunstancias de la desaparición

La situación parecía grave desde el principio. La policía indicó que podría haber estado desorientado y necesitado asistencia médica en el momento de su desaparición. Los informes locales agregaron un matiz preocupante a la situación, señalando detalles que sugerían que podría haber salido de la propiedad sin ropa, lo que, naturalmente, aumentó la preocupación por su seguridad, considerando la temporada y su estado de vulnerabilidad.

Esas inquietantes noticias dieron lugar a una extensa operación de búsqueda. Familiares, amigos y la policía local unieron fuerzas con la esperanza de traerlo a casa sano y salvo. La búsqueda se intensificó a lo largo de la semana a medida que crecía la preocupación por el bienestar de Nathan. Desafortunadamente, la búsqueda no terminó como todos esperaban, culminando con el trágico descubrimiento el viernes.

@dailymail Young Slade, the son of rapper and record producer Lil Jon, has gone missing in Milton, Georgia after reportedly running out of his house on Tuesday. The Milton Police Department released a missing person's alert for Slade - legal name Nathan Smith - which reported he was last seen 'in the vicinity of Baldwin Dr./Mayfield Rd. on Tuesday, February 3, 2026 at 0600 hours'. Slade, 27, has been missing since running 'out of his house' and 'may be disoriented and in need of assistance.' #news #rapper #liljon #missingperson ♬ original sound - Daily Mail

Lil Jon lamenta la pérdida de su hijo

Tras el descubrimiento, Lil Jon, cuyo verdadero nombre era Jonathan Smith, habló públicamente sobre la tragedia para confirmar la devastadora noticia. "Estoy profundamente desconsolado por la trágica pérdida de nuestro hijo, Nathan Smith. Su madre [Nicole Smith] y yo estamos devastados", declaró Jonathan. Continuó describiendo la personalidad del joven, quien evidentemente era mucho más que un simple hijo de una celebridad.

"Nathan era la persona más amable que jamás hayas conocido. Era inmensamente cariñoso, considerado, educado, apasionado y afectuoso; amaba a su familia y a sus amigos con todo su corazón", dijo. Jonathan, de 55 años, también encontró consuelo en sus últimos momentos juntos. "Queríamos a Nathan con todo nuestro corazón y estamos increíblemente orgullosos de él. Era querido y apreciado, y en nuestros últimos momentos juntos, nos reconforta saber que le expresamos ese mismo sentimiento", compartió el afligido padre.

Una vida de talento truncada

Más allá de los titulares que rodearon su muerte, Nathan Smith era una persona talentosa que había comenzado a forjar su legado en la industria musical. Fue exalumno de la Universidad de Nueva York y un talentoso productor e ingeniero musical que solía subirse al escenario bajo el nombre de DJ Young Slade. Su carrera lo llevó a coproducir canciones para artistas como Saweetie, y su trabajo apareció en la exitosa serie de HBO "Insecure".

En una entrevista de mayo de 2014, Jonathan habló de su hijo, llamándolo "un chico realmente bueno", educado y de buen comportamiento. Su vínculo era muy estrecho, y el productor discográfico comentó maravillado en aquel momento: "Escucho a mi hijo... puede hablar conmigo de cualquier cosa".

Investigación en curso sobre la muerte súbita

Si bien la búsqueda física ha finalizado, la División de Investigaciones Criminales del Departamento de Policía de Milton confirmó que el caso sigue activo. En un memorando publicado, las autoridades declararon: "Con base en la investigación realizada hasta la fecha, no hay indicios de crimen. Sin embargo, la División de Investigaciones Criminales del Departamento de Policía de Milton continuará tratándolo como una investigación abierta y activa".

Mientras la familia Smith —incluida la madre de Nathan, Nicole, y la actual pareja de su padre, Jamila Sozahdah, con quien Jonathan tiene una hija de un año— atraviesa este momento difícil, la comunidad musical continúa ofreciendo su apoyo. "Expresamos nuestras más sinceras condolencias a la familia Smith en estos momentos difíciles", declaró la policía.