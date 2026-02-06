Los artistas que se presentan en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl suelen tener invitados, como el propio Bad Bunny fue en 2020, cuando las artistas principales eran Jennifer López y Shakira. Ahora todos se preguntan si el artista puertorriqueño llevará a alguno de sus colaboradores y quién o quiénes serán.

En la rueda de prensa para hablar sobre el Apple Music Super Bowl LX Halftime Show, el moderador Zane Lowe le preguntó a Bad Bunny con quién compartiría el escenario en el estadio de Santa Clara el 8 de febrero de 2026. "Para qué me preguntas eso, sino te voy a decir", le respondió entre risas. Sin embargo, eso no ha impedido que los fanáticos y medios especulen sobre quiénes podrían aparecer junto a él. Y es que El Conejo tiene colaboradores con historia, conexiones personales y momentos memorables que hacen que ciertas figuras tengan más sentido de aparecer en ese escenario. Aquí están 11 nombres, con sus canciones clave y por qué podrían subir al escenario.

1. Cardi B – I Like It

La colaboración más obvia y con historial histórico para el mercado estadounidense es I Like It, con Cardi B, Bad Bunny y J Balvin. La canción, mezcla de trap y hip hop con influencia de salsa y boogaloo, alcanzó el número uno en el Billboard Hot 100 en 2018 y fue la entrada más alta de Bad Bunny en ese listado en su momento. El tema tiene un lugar especial en la memoria pop estadounidense y sería un momento icónico reactivarlo en el Super Bowl.

El artista colombiano ha dicho que él no estará en el escenario, aunque puede haber sido un esfuerzo para despistar. Cardi estará en San Francisco, porque su pareja Stefon Diggs estará jugando con los Patriots. En las apuestas, ella es la favorita para acompañar a Benito.

2. Rauw Alejandro – DESENFRENADO / Otros collabs

Aunque no tienen un gran hit de formato single global como I Like It, Rauw Alejandro y Bad Bunny comparten una relación cercana y han tocado juntos en giras recientes, conectando dos generaciones del reggaetón puertorriqueño. Su presencia podría reforzar el elemento boricua del show y ofrecer un punto de transición entre diferentes eras del género.

3. Drake - Mía

Uno de los primeros artistas internacionales en grabar con Benito fue el rapero canadiense Drake, con quien en octubre de 2018 sacó Mía. El tema fue un éxito total, colocándose en el primer lugar de la lista Billboard 100. Los vecinos del estadio Levi's aseguran que han escuchado los acordes del tema en los ensayos.

4. Grupo Frontera – Un x100to

La colaboración con Grupo Frontera en UN X100TO fue un momento clave en la popularización de la cumbia norteña/pop regional mexicano dentro del repertorio urbano. Invitar al grupo representaría otra rama de la música latina y celebraría un boom de la música mexicana que Bad Bunny ha apoyado en eventos como Coachella.

5. Ricky Martin – Caro y legado latino

La historia entre Ricky Martin y Bad Bunny va más allá de una sola canción. Han aparecido uno en el escenario del otro en shows recientes, y su colaboración en Caro —junto a Residente— o momentos compartidos en giras hacen que Ricky sea un invitado emotivo y significativo para enlazar generaciones de artistas latinos.

6. Julieta Venegas – Lo Siento BB:/

Aunque no tan explosiva en listas globales como otros nombres, la colaboración Lo Siento BB:/ de Julieta Venegas, Tainy y Bad Bunny se volvió viral en plataformas y muestra la capacidad de Bad Bunny de mezclar estilos y generaciones. Su interpretación en vivo podría añadir un toque melódico y emocional al halftime show.

7. Ivy Queen – Yo Perreo Sola (remix)

Leyenda del reggaetón, Ivy Queen ha sido destacada por muchos fans y medios como un símbolo del género. Su participación en giras recientes de Bad Bunny y su historia con el perreo hacen que un segmento con ella cantando parte de Yo Perreo Sola (remix) sea un trayecto histórico dentro del género urbano.

8. Tainy – CALLAÍTA (y productor en jefe)

No es cantante invitado típico, pero Tainy, productor clave en la carrera de Bad Bunny, podría aparecer para mezclar y producir en vivo, especialmente si se incluye CALLAÍTA, un tema que muchos esperan que figure en el setlist. Tainy también fue parte de los momentos clave de Bad Bunny con Shakira en el halftime de 2020.

9. Residente – Medley y fuerza cultural

Más que una colaboración musical habitual, Residente comparte con Bad Bunny un activismo y una identidad puertorriqueña fuerte. Su presencia podría incluir un medley de clásicos o un segmento con Atrévete-Te-Te, ofreciendo un guiño cultural poderoso, incluso si no es un hit literal compartido.

10. Karol G – Conexión del reggaetón y escena femenina

Karol G es una figura dominante del pop urbano y del reggaetón femenino. Aunque no tiene una colaboración oficial grande con Bad Bunny todavía, el público latino y angloparlante la reconocerá, y su presencia podría reforzar el perfil de la mujer en el género. Medios como Complex han explorado esta posibilidad como una de las más comentadas.

11. Daddy Yankee – La Santa, China y legado del reggaetón

No han tenido una colaboración de estrellas conjunta reciente como tal, pero Daddy Yankee es el arquitecto del reggaetón global, con temas como La Santa y China (junto a Anuel AA, Karol G, Ozuna y J Balvin) que han tenido más de 2 mil millones de visualizaciones y éxito global. Su aparición, aunque fuera de una canción directa con Bad Bunny, sería un homenaje al legado del género que Benito representa en el halftime show.