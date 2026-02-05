Los videos que muestran a Timothée Chalamet saliendo de un hotel de París con la actriz Anamaria Vartolomei han causado un gran revuelo en el mundo del entretenimiento, y algunos usuarios de las redes sociales se preguntan si el avistamiento indica problemas en su relación con Kylie Jenner.

Hasta el momento, ninguna de las partes involucradas ha hecho comentarios públicos, pero eso no ha impedido que la gente saque conclusiones o incluso pregunte quién es la dama que está con el actor nominado al Oscar.

¿Qué pasó en París?

El miércoles pasado, aproximadamente, imágenes de paparazzi y videos grabados por fans captaron a Chalamet saliendo de un hotel en París junto a una mujer ampliamente identificada por medios de comunicación y cuentas de fans como Anamaria Vartolomei. Los videos, que circularon primero en X (anteriormente Twitter ) y luego se republicaron en Instagram y TikTok, muestran a la pareja intentando evitar las cámaras.

¿Timothée Chalamet engañó a Kylie Jenner con actriz francesa? La verdad detrás del encuentro viral en París (VIDEO) https://t.co/jxdnukWoIW pic.twitter.com/ZHDZRgIfXa — fronterainfo (@fronterainfo) February 5, 2026

Según las marcas de tiempo compartidas por varias fuentes, ambos regresaron al hotel aproximadamente a las 22:30 tras darse cuenta de que los estaban grabando. Aproximadamente una hora después, volvieron a salir, esta vez acompañados por personal de seguridad, subieron al mismo vehículo y recorrieron París durante aproximadamente una hora antes de regresar al hotel entre la creciente multitud.

Las cuentas en línea destacaron lo que describieron como medidas de seguridad reforzadas y comportamiento evasivo, lo que contribuyó a la rápida propagación de la especulación en línea. Ni Chalamet ni Vartolomei han confirmado la naturaleza de la reunión.

Por qué el avistamiento desató acusaciones de infidelidad

La reacción se debe en gran medida a la notoria relación de Chalamet con Kylie Jenner . Ambos han estado vinculados públicamente desde principios de 2023 y han aparecido juntos en múltiples ocasiones durante la temporada de premios de 2026.

En los Globos de Oro y los Premios de la Crítica a principios de este año, Chalamet se refirió a Jenner como su "pareja de tres años" durante su discurso de aceptación por su papel en Marty Supreme . Según informes, la pareja lleva más de un año viviendo junta en Los Ángeles .

Apenas unos días antes de ser visto en París, Chalamet respondió a preguntas sobre sus futuros planes de matrimonio durante una sesión de preguntas y respuestas en Londres, respondiendo afirmativamente pero con cautela. Jenner, por su parte, ha bromeado previamente en entrevistas diciendo que Chalamet "ya es su marido", según informes.

En ese contexto, las imágenes de París llevaron a algunos usuarios a calificar el encuentro de sospechoso, a pesar de la ausencia de pruebas que lo corroboraran.

¿Quién es Anamaria Vartolomei?

Anamaria Vartolomei es una actriz franco-rumana nacida en 1999 que se mudó a Francia de niña. Obtuvo reconocimiento temprano al aparecer junto a Isabelle Huppert en Mi pequeña princesa (2011) y saltó a la fama internacional con su papel principal en Happening de Audrey Diwan (2021).

Su actuación en Happening le valió el Premio César a la Actriz Revelación y el Premio Lumière a la Mejor Actriz. Entre sus trabajos más recientes se incluyen El Conde de Montecristo (2024), Conociendo a María (2024) y Mickey 17 (2025), de Bong Joon-ho.

Antes del avistamiento en París, no había indicios públicos de una relación personal entre Vartolomei y Chalamet. Sin embargo, en entrevistas anteriores, Vartolomei ha expresado admiración por su trabajo e interés en posibles colaboraciones.

Si bien todas las especulaciones sobre "trampas" continúan, la publicación original sobre su avistamiento, compartida por @metgalacrave, fue eliminada poco después de que la noticia ganara fuerza.

Mientras tanto, sus fans debatían si la reunión era personal o profesional, señalando que Chalamet se encontraba en París aproximadamente al mismo tiempo por compromisos cinematográficos. Varios usuarios también señalaron que París es la base de Vartolomei, lo que aumenta la probabilidad de una interacción laboral.

Además, ni Chalamet, ni Jenner, ni Vartolomei ni sus representantes han respondido a las acusaciones.