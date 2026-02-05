Según se informa, Kim Kardashian y Lewis Hamilton se mueven con cautela a medida que su nuevo romance se calienta, y ambos están preocupados por cómo podría reaccionar Kanye West.

Las fuentes dicen que la pareja está manteniendo las cosas en un perfil bajo por temor a que su relación pueda molestar al impredecible ex marido de Kardashian, quien alguna vez fue amigo de la estrella de Fórmula 1.

Una fuente le dijo al Daily Mail que Kardashian está siendo extremadamente cautelosa debido a su experiencia pasada con West reaccionando fuertemente a su vida amorosa.

"Están preocupados por lo que Kanye pueda pensar sobre esto, ya que él era amigo de Lewis en el pasado", informó TheNews .

La fuente agregó que Kardashian "no quiere que parezca que está provocando al oso".

Según personas cercanas a la situación, tanto Kardashian como Hamilton saben que su conexión podría "activar a Kanye de muchas maneras".

Por eso, según se informa, mantienen su relación informal y privada. Una fuente la describió como una relación de "amigos con derechos", afirmando que "están usando guantes de seda con este rollo y que actualmente no lo hacen más que divertido".

Otra fuente enfatizó que la pareja no es exclusiva. "Lewis y Kim no son novios", dijo la fuente.

"No busca establecerse con nadie, ni siquiera con Kim". La fuente también señaló que Hamilton no busca asumir el rol de padre ni formar parte de una pareja que genere titulares.

Lewis Hamilton encaja en la familia de Kim Kardashian

A pesar de la cautela, se dice que Hamilton se integra sin problemas en la vida de Kardashian. Una segunda fuente compartió que los cuatro hijos de Kardashian y West —North, Chicago, Saint y Psalm— "adoran" a Hamilton, quien ha sido amigo de la familia durante años.

También se describe al corredor británico como alguien que tiene "un espíritu muy tranquilo", lo que ha ayudado a Kardashian mientras maneja una compleja relación de crianza compartida con West.

Los expertos afirman que la familia Kardashian-Jenner incluso ha bromeado sobre que Hamilton es el "Russell Wilson" de Kardashian, y lo han calificado de "mejora sofisticada".

Aún así, la relación sigue siendo ligera, en parte porque ambas estrellas tienen agendas exigentes que dejan poco espacio para algo serio en este momento.

Según PageSix, el romance dio un giro inesperado después de que Kardashian y Hamilton pasaran tiempo juntos en la fiesta de Nochevieja de Kate Hudson en Aspen. Desde entonces, han disfrutado de un tranquilo y romántico viaje a Europa.

Los informes dicen que se alojaron en un hotel de lujo en los Cotswolds, pasaron un tiempo en Londres y luego viajaron a París para una cena íntima cerca de la Torre Eiffel.