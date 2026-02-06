Taylor Swift descubrió cómo aprovechar el nuevo sistema de listas de Billboard antes que nadie.

El video musical de "Opalite" se lanza este viernes en Spotify y Apple Music a las 8 a. m. ET. ¿Y en YouTube? Eso llega dos días después, el domingo del Super Bowl, según informó Billboard . El lanzamiento escalonado parece una respuesta directa a una importante reestructuración de la industria que tuvo lugar en diciembre.

La renovación de la cartelera

Billboard cambió su sistema de conteo de reproducciones el 16 de diciembre de 2025. La publicación redujo la diferencia entre los oyentes de suscripción de pago y los gratuitos con publicidad, de una proporción de 1:3 a 1:2,5. Esto significa que las reproducciones de pago ahora tienen aún más peso al calcular las posiciones en las listas.

Con la nueva matemática, 1000 reproducciones pagadas equivalen a una unidad de álbum. Antes, se necesitaban 1250. Las reproducciones con publicidad se redujeron de 3750 a 2500 por unidad, según Billboard .

La respuesta de YouTube fue retirarse por completo. Lyor Cohen, director global de música de la plataforma, calificó la ponderación de Billboard de "obsoleta" y la acusó de ignorar a los oyentes que no pueden costear las suscripciones. Tras alimentar las listas de éxitos con datos durante más de una década, YouTube cerró el 16 de enero, según informó Variety . Esas visualizaciones ya no cuentan para las clasificaciones Hot 100 ni Billboard 200.

La obra de Swift

Entonces, ¿por qué lanzar primero en Spotify y Apple Music? Cada reproducción en esas plataformas cuenta para la tarifa premium. De todas formas, las reproducciones en YouTube no habrían contribuido en nada a su posición en las listas, así que no hay inconveniente en hacer que los fans esperen 48 horas para la opción gratuita.

Esto convierte a Swift en la primera gran artista en estrenar un video musical exclusivamente en plataformas de streaming de pago, señaló InMusic . Y cuando el video finalmente llegue a YouTube el 8 de febrero, se presentará en el domingo del Super Bowl. Atracción masiva garantizada, aunque esas visualizaciones no beneficien a Billboard.

Dónde se encuentra 'Opalite' ahora

El tema debutó en el puesto número 2 del Hot 100 en octubre, cuando se estrenó "The Life of a Showgirl". Solo "The Fate of Ophelia" ocupó un puesto más alto esa semana. Diecisiete semanas después, se mantiene en el puesto número 10, según Variety .

La canción alcanzó 71,3 millones de reproducciones solo en su primera semana. Esta cifra se sitúa entre las más altas en una sola semana desde que Billboard dejó de contabilizar el contenido generado por los usuarios en septiembre de 2020. El lanzamiento de un videoclip debería impulsar esas cifras de nuevo, aunque la magnitud exacta dependerá de si los Swifties arrasan en las plataformas de pago durante el periodo de seguimiento de jueves a miércoles.

El ángulo del vinilo

Swift también lanzó una edición limitada de vinilo azul perlado de 7 pulgadas en su tienda online. Las reservas cierran el 6 de febrero a las 19:00 ET, y se esperan envíos alrededor del 9 de febrero. Las ventas físicas aún cuentan para Billboard, por lo que el vinilo añade un dato más a su favor durante la semana de lanzamiento. Es una táctica que ha utilizado a lo largo de su carrera para posicionarse en múltiples métricas de las listas.

Contexto del álbum

"La Vida de una Showgirl" batió récords con su lanzamiento el 3 de octubre de 2025. Vendió 4,002 millones de unidades equivalentes de álbum en su primera semana, el mayor estreno en la historia del Billboard 200, suficiente para superar el "25" de Adele. El álbum se mantuvo en el número 1 durante 12 semanas.

Los 12 temas llegaron al top 12 del Hot 100 durante su semana de lanzamiento. "The Fate of Ophelia" estuvo 10 semanas no consecutivas en el número 1, y Swift se convirtió en la única artista en ocupar el top 10 completo tres veces.

Aún no está claro si el video oficial de "Opalite" coincide con la versión mostrada en la fiesta de lanzamiento del álbum en cines el otoño pasado. La página de cuenta regresiva de Swift no reveló nada, y los fans tuvieron que descubrirlo el viernes por la mañana.