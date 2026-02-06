Taylor Swift ha lanzado el esperado videoclip de "Opalite", el segundo sencillo de su duodécimo álbum de estudio, The Life of a Showgirl, que combina la estética de una comedia romántica de los 90 con una peculiar historia de origen que comenzó en el sofá de un programa de entrevistas británico. El video ya está disponible en Apple Music y Spotify Premium, y próximamente estará disponible en YouTube.

Una historia de amor al estilo de los 90 con una roca y un cactus como mascotas.

A diferencia de su primer sencillo, "The Fate of Ophelia", que se inclinaba hacia la imagen de una corista y el precio de la fama, "Opalite" se centra en la búsqueda del amor y la conexión a través de una perspectiva retro con un filtro de los 90. El video comienza como un anuncio publicitario irónico de un espray de "Opalite" que promete cambiar tu vida y brindarte compañía.

A partir de ahí, la historia se transforma en una narrativa sobre dos personas solitarias: Swift interpreta a una "mujer solitaria" apegada a su mascota, una roca, mientras que el actor Domhnall Gleeson interpreta a un "hombre solitario" obsesionado con su cactus. Tras la aparición del mágico spray Opalite, la pareja se une y se enamora, embarcándose en un montaje de clichés clásicos de las citas de los 90: salidas al centro comercial, concursos de baile y otras escenas propias de la época.

Swift escribió y dirigió el video, reuniéndose con el célebre director de fotografía Rodrigo Prieto y grabando en película para intensificar la nostalgia. Describió cómo hizo "nuevos amigos, metáforas y elecciones de moda", y calificó el rodaje como "una auténtica emoción".

El origen de Graham Norton: un chiste, una idea, un guion

En una publicación en X, Swift reveló que la idea del video de "Opalite" surgió de repente en su imaginación mientras promocionaba " La Vida de una Showgirl" en el programa de Graham Norton . Sentada junto a Domhnall Gleeson, Cillian Murphy, Lewis Capaldi, Greta Lee, Jodie Turner-Smith y el presentador Graham Norton, se impresionó con un chiste informal que Gleeson hizo al aire.

"¡Es irlandés! ¡Estaba bromeando! Solo que en ese momento de la entrevista, se me ocurrió una idea al instante", escribió Swift, explicando que en una semana le envió a Gleeson por correo electrónico un guion completo del video de "Opalite" con él como protagonista. Entonces pensó que sería una locura si todos los demás invitados de esa noche, incluido el propio Norton, aparecieran también en el video, convirtiéndolo en lo que ella llamó "un proyecto de grupo escolar, pero para adultos y no obligatorio".

Para su deleite, todos los invitados se apuntaron, y el vídeo final presenta a Swift, Gleeson, Murphy, Capaldi, Lee, Turner-Smith y Norton, todos "viajando en el tiempo a los 90" para dar vida al concepto. Swift también adelantó que se podrán ver "caras amigas" de The Eras Tour en el reparto secundario.

De qué trata "Opalite" y su conexión con Travis Kelce

"Opalite" es la tercera canción y segundo sencillo de The Life of a Showgirl , lanzado como sencillo en enero de 2026 tras el debut del álbum en octubre de 2025. Sónicamente, una canción de amor radiante, se centra en la idea de crear la propia felicidad en lugar de esperar a que llegue.

El título hace referencia a la opalita, una versión artificial del ópalo, y la metáfora es profunda. Swift ha explicado que asocia el ónix con la "noche de ónix" (tristeza y pena) y un "cielo de opalita" con una felicidad iridiscente de color azul pastel, que evoca una transición de la oscuridad a la luz. En una entrevista, comentó que le gustaba la idea de que "la opalita es un ópalo artificial, y la felicidad también puede ser artificial", enmarcando la canción como una yuxtaposición entre el dolor y la decisión de construir la alegría.

La canción también tiene un secreto personal: la piedra de nacimiento de Travis Kelce es el ópalo, pues nació en octubre, y Swift ha dicho que "siempre le ha encantado esa piedra" y la ha usado como inspiración. Kelce, por su parte, ha llamado "Opalite" su canción favorita del álbum, y les dijo a los oyentes en su podcast New Heights que "cada vez que suena, siempre... me pongo a bailar por toda la casa", elogiando lo divertida que es.

Estrategia de lanzamiento: lanzamiento primero en la plataforma y vinculación con el vinilo

Swift anunció el video de "Opalite" el 4 de febrero a través de Taylor Nation y su sitio oficial, con un estreno programado para el 6 de febrero a las 8 a. m. ET exclusivamente en Spotify Premium y Apple Music, con un lanzamiento en YouTube programado para el 8 de febrero. El lanzamiento escalonado refleja un cambio más amplio en cómo se contabilizan los datos de streaming: YouTube recientemente dejó de proporcionar algunas de sus métricas para los cálculos de las listas de Billboard, un cambio que muchos fanáticos creen que influyó en la decisión de Swift de estrenar el visual primero en las plataformas de audio.

Junto con el anuncio, Swift presentó el sencillo de vinilo "Opalite" de siete pulgadas con acabado azul perlado, a un precio de $10.99 e incluyendo una versión acústica. La canción ya ha sido todo un éxito comercial, alcanzando el número 2 en el Billboard Hot 100 y superando los 500 millones de reproducciones en Spotify, una de las canciones de Swift en alcanzar ese hito más rápido.

Su álbum The Life of a Showgirl debutó previamente en el número 1 del Billboard 200, mientras que su sencillo principal, "The Fate of Ophelia", llegó al número 1 del Hot 100, lo que subraya las expectativas comerciales en torno a "Opalite" y su imagen. Muchos fans esperan que el video le dé a la canción el impulso final que necesita para alcanzar la cima de la lista de sencillos.

El universo visual en evolución de Swift

Con "Opalite", Swift continúa la evolución de su universo visual autodirigido, añadiendo otra narrativa de estilo cortometraje a un catálogo que incluye "All Too Well: The Short Film" y varios clips de Midnights y Showgirl . Trabajando de nuevo con el director de fotografía Rodrigo Prieto, se inclinó por los colores saturados, el grano de la película y un estilo propio de la época para situar el vídeo en una época y una atmósfera emocional específicas.

Swift describió el proceso como una mezcla de colaboración y nostalgia: "Me divertí más de lo que jamás imaginé... Fue una auténtica emoción crear esta historia y estos personajes. Filmado en película. El video de 'Opalite' ya está disponible en Spotify y Apple Music". Las primeras reacciones de los fans y la prensa musical destacan la energía de comedia romántica del video, su encuadre juguetón y nostálgico, y la novedad de ver a todo un panel de invitados de medianoche reunidos en un video musical con guion.

Entre su concepto nacido en Graham Norton, imágenes de comedia romántica de los 90, metáforas de piedras preciosas y sutiles guiños a su relación con Travis Kelce, "Opalite" extiende la serie de lanzamientos densamente estratificados de Swift que recompensan una observación atenta y prueban que no ha terminado de encontrar nuevas formas de convertir una canción de tres minutos en un mundo cinematográfico completamente realizado.