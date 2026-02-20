Ray J lleva dos semanas usando el dispositivo mientras los médicos monitorean su estado cardíaco. En un momento dado, mientras cantaba su éxito de 2005 One Wish, Ray J saltó entre el público, y fue entonces cuando supuestamente le robaron el monitor.

El cantante dice que no se puede enfatizar lo suficiente que el dispositivo de monitoreo cardíaco contiene datos muy sensibles que su equipo médico necesita con urgencia.

Le dijo a TMZ que ahora está ofreciendo una recompensa en efectivo por su regreso sano y salvo, describiendo la situación como "no es broma" y señalando que los médicos habían marcado este período como particularmente "crítico".

Ray J habla sobre su salud cardíaca

Este incidente ocurre semanas después de que Ray J les dijera a sus fans que su corazón está funcionando a solo el 25% de su capacidad y predijo que podría tener menos de un año de vida. En Instagram, dijo: "2027 es definitivamente el fin para mí. Eso dicen los médicos". Añadió que le aconsejaron cuidar mejor su cuerpo, admitiendo: "No debería haberme esforzado tanto, hermano".

También habló sobre lo que quiere dejarles a su exesposa, la Princesa Love, y a sus hijos, Melody (nacida en 2018) y Epik (nacido en 2020): "La mamá de mi bebé será heterosexual. Mis hijos serán heterosexuales. Si quieren gastar todo el dinero, que lo gasten. Yo hice mi parte aquí".

En sus últimos deseos dijo: "Y, maldita sea, cuando todo haya terminado, quémame. No me entierres".

Ray J también envió sus agradecimientos a sus padres por su apoyo y elogió a su hermana Brandy diciendo que ella "pagó mis cuentas por el resto del año" después de la terrible experiencia.

Cómo equilibrar la salud y los compromisos profesionales

A pesar de sus graves problemas de salud, Ray J se concentra principalmente en el trabajo. En un video de Instagram, habló sobre nuevos proyectos televisivos e insistió en su gran deseo de volver a actuar en vivo.

También explicó a sus seguidores que "casi muere" en el hospital, pero continuó, según Page Six , "mientras me mantenga concentrado y en el camino correcto, todo estará bien, así que gracias por todas sus oraciones".

TMZ citó a una fuente cercana a Ray J, quien reveló que sufrió dolores en el pecho que lo llevaron a ser hospitalizado en enero, y que necesitó un ecocardiograma y radiografías. Sus problemas de salud parecen ser consistentes, ya que también estuvo enfermo y hospitalizado en octubre de 2021 cuando recibió tratamiento por neumonía y temía morir.

Además de los problemas de salud, Ray J también ha tenido una vida personal complicada.

Fue arrestado poco antes de este problema de salud por presuntamente apuntar con un arma a su exesposa. Él y la Princesa Love, casados en 2016, han mantenido una relación intermitente desde 2014 y han solicitado el divorcio cuatro veces.