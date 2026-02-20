La causa de la muerte de Lil Poppa ha sido confirmada como suicidio por una herida de bala en la cabeza, según la Oficina del Médico Forense del Condado de Fulton, un día después del repentino fallecimiento del rapero a los 25 años.

Te recomendamos: Ray J ofrece recompensa en efectivo después de que un fan supuestamente le arrebatara un monitor cardíaco en un concierto

Las autoridades informaron que la autopsia se realizó el jueves 19 de febrero y confirmó la causa de la muerte. Lil Poppa, cuyo verdadero nombre era Janarious Mykel Wheeler, falleció el miércoles 18 de febrero en Georgia, según informó Yahoo .

La confirmación trajo claridad a los fanáticos y a la comunidad musical luego de la noticia inicial de su muerte.

En las horas posteriores al anuncio, llegaron homenajes de todo el hip-hop, reflejando el amplio respeto que se tenía al artista de Jacksonville, Florida.

Otros artistas y seguidores compartieron mensajes en honor a su música e influencia, destacando la conexión que construyó a través de sus letras honestas.

Lil Poppa se mantuvo activo en su carrera hasta su fallecimiento. Lanzó el sencillo "Out of Town Bae" el 13 de febrero y tenía planes para próximas presentaciones, incluyendo un concierto de cumpleaños programado para marzo en Nueva Orleans.

Sus trabajos recientes mostraron un continuo avance creativo, incluso mientras su carrera aún estaba creciendo.

Lil Poppa’s Cause of Death Ruled a Suicidehttps://t.co/PJ7ZMCbLQM — billboard (@billboard) February 19, 2026

El sello discográfico de Yo Gotti rinde homenaje a Lil Poppa

El rapero se unió a Collective Music Group, el sello fundado por Yo Gotti, en 2022. En un comunicado público, el sello expresó su profundo pesar: "Estamos conmocionados y devastados por la pérdida de nuestro querido familiar, Janarious 'Lil Poppa' Wheeler".

Según Billboard , el mensaje lo describía como un artista joven con "potencial infinito" cuya música transmitía emoción y verdad.

La declaración también señaló que su autenticidad resonó entre oyentes de muchos orígenes y calificó su fallecimiento como una pérdida desgarradora.

El sello finalizó su homenaje prometiendo honrar su legado y mantener viva su memoria a través de su música.

Durante su carrera, Lil Poppa se ganó un lugar en las principales listas musicales, mostrando un crecimiento constante. Su proyecto "Blessed, I Guess" alcanzó el puesto 160 en el Billboard 200 en 2021, mientras que "Under Investigation 3" entró en el puesto 194 en 2022.

En la lista de álbumes de Heatseekers, Heavy Is the Head subió hasta el puesto número 4, marcando una de sus actuaciones más fuertes.