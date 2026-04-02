La fecha de liberación de Sean "Diddy" Combs de la prisión federal se ha adelantado nuevamente, y su audiencia de apelación está programada para el 9 de abril, mientras continúa impugnando su condena y sentencia. Los registros de la Oficina Federal de Prisiones ahora indican que su fecha de liberación prevista es el 15 de abril de 2028, 10 días antes del 25 de abril que se mostraba anteriormente.

Este último cambio se produce tras un ajuste anterior que ya había acortado el plazo en más de un mes. Inicialmente, la liberación de Combs estaba prevista para mayo de 2028, luego se trasladó al 4 de junio de 2028, antes de que la Oficina adelantara la fecha al 25 de abril de 2028, y ahora al 15 de abril de 2028.

La Oficina de Prisiones no ha explicado públicamente el motivo exacto del cambio más reciente. Sin embargo, USA Today informó que las fechas de liberación pueden variar según factores como la buena conducta y el tiempo ya cumplido, mientras que otros medios señalaron que el sistema federal no siempre ofrece una explicación pública detallada de los cambios en las sentencias individuales.

Combs cumple una condena de 50 meses en la prisión federal FCI Fort Dix en Nueva Jersey, tras un juicio federal en 2025 en el que un jurado lo declaró culpable de dos cargos de transporte para la prostitución. Fue absuelto de los cargos más graves, incluyendo conspiración para delinquir y trata sexual, que podrían haber conllevado penas mucho mayores.

El caso comenzó con una acusación federal en 2024 que acusaba a Combs de dirigir una red criminal que utilizaba su imperio empresarial y a su personal para organizar encuentros sexuales bajo los efectos de las drogas. La fiscalía también alegó coacción, violencia y abuso, mientras que la defensa argumentó que los encuentros fueron consensuales y que el gobierno se había extralimitado, según informó la BBC .

En la audiencia de sentencia de octubre de 2025, el juez impuso una pena de poco más de cuatro años de prisión, además de una multa de 500 000 dólares y libertad condicional supervisada. La fiscalía había solicitado una pena mucho mayor, alegando un historial de abusos y control, mientras que la defensa pidió una condena menor.

Combs fue arrestado en septiembre de 2024 tras redadas federales en sus propiedades de Los Ángeles, Nueva York y Miami. Se espera que su audiencia de apelación, programada para el 9 de abril, se centre en si se debe anular la condena o si se le debe conceder un nuevo juicio, según People .