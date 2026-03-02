Durante décadas, el asesinato del ícono del rap Tupac Shakur (2Pac) ha sido uno de los crímenes sin resolver más infames de la música. Ahora, el juicio de Duane "Keefe D" Davis, el hombre acusado de dispararle a la estrella en Las Vegas en 1996, podría dar un giro sorprendente.

Los informes sugieren que Sean "Diddy" Combs, el magnate musical y fundador de Bad Boy Records, podría ser un testigo clave. En el tribunal, refutará las acusaciones de que ofreció 820.000 libras esterlinas (un millón de dólares) para que mataran a Tupac.

Duane Davis, de 62 años, es tío de Orlando Anderson, pandillero que participó en un enfrentamiento con Tupac horas antes del tiroteo fatal. Las autoridades alegan que Anderson estaba en el auto con Davis cuando el BMW en el que viajaba Tupac fue alcanzado por disparos.

En una entrevista de 2008, mencionada en el documental de Netflix "Sean Combs: The Reckoning ", Davis afirmó que Combs ofreció 820.000 libras (un millón de dólares) para orquestar el ataque. Según se informa, esto ocurrió durante el auge de la disputa entre las discográficas de rap de la Costa Este y la Costa Oeste, Bad Boy Records y Death Row Records.

Sin embargo, no existen pruebas independientes que corroboren esta afirmación. No existen registros policiales, testimonios de testigos ni pruebas materiales que vinculen directamente a Diddy con el supuesto pago. La acusación se basa únicamente en las declaraciones de Davis.

Si Diddy testifica, se espera que niegue categóricamente estas acusaciones, como lo ha hecho sistemáticamente a lo largo de los años, según Complex . Dicho testimonio cambiaría la defensa de Davis. Esto también podría socavar declaraciones previas y respaldar su argumento de que inventó ciertos detalles para llamar la atención y obtener beneficios personales.

Cómo el testimonio podría afectar el juicio

Un amigo de la familia declaró a las fuentes que si Diddy declara ante el tribunal que nunca ordenó ningún ataque, esto podría influir considerablemente en el jurado. El amigo explicó que, dado que Diddy es una celebridad reconocida, sus palabras podrían tomarse más en serio y el jurado podría interpretar su negación como una señal de veracidad.

Diddy ha afirmado reiteradamente que no participó en el tiroteo de Tupac. En 2017, calificó el asesinato de "absurdo" y "trágico", dejando claro que no tuvo ninguna participación. Expertos legales señalan que, si testifica, sus declaraciones podrían refutar directamente las afirmaciones previas sobre Davis y los informes de prensa anteriores.

Contexto de la disputa entre la Costa Este y la Costa Oeste

En la década de 1990, Bad Boy Records y Death Row Records se vieron envueltos en una feroz rivalidad, lo que creó un ambiente tenso y, en ocasiones, violento en el mundo de la música. El asesinato de Tupac ocurrió durante este período, y al año siguiente, The Notorious BIG (Christopher Wallace) también fue asesinado.

Tupac y Biggie fueron amigos en el pasado, pero su relación se deterioró. La disputa fue tanto comercial como personal, lo que dio lugar a una cultura de amenazas y violencia en la escena del hip-hop. Tupac acusó a Biggie y a su sello, Bad Boy Records, de estar involucrados en un tiroteo en 1994 que dejó a Tupac herido.

Como director de Bad Boy Records, Diddy estuvo vinculado a la rivalidad entre sellos. Sin embargo, ha negado sistemáticamente cualquier implicación directa en la violencia. Para Davis, quien podría enfrentarse a cadena perpetua, lograr que Diddy testifique podría ser clave en su defensa.

Comienza el juicio contra el "asesino" de Tupac, 27 años después de su muerte

La razón por la que el juicio se lleva a cabo ahora, más de 27 años después del tiroteo de Tupac en 1996, es que el caso estuvo sin resolver durante décadas sin que se presentaran cargos formales. Los investigadores lo reabrieron en 2023, cuando un registro en la casa de la esposa de Davis en Nevada condujo a nuevas pruebas y a una acusación formal por parte del gran jurado.

Davis, quien entonces tenía 62 años, fue arrestado el 29 de septiembre de 2023 y acusado de asesinato en primer grado. Se convierte en la única persona formalmente acusada en relación con la muerte de Tupac.

Desde su arresto, Davis ha permanecido en prisión a la espera de juicio. En ocasiones, se le ofreció libertad bajo fianza bajo estrictas condiciones. Posteriormente, un juez le denegó el arresto domiciliario tras cuestionar el origen de los fondos. También ha sido condenado a dos años o más de prisión por una pelea en prisión no relacionada que tuvo lugar mientras esperaba el juicio.

A día de hoy, Davis sigue detenido en la Prisión Estatal High Desert de Nevada, donde continúa cumpliendo la condena adicional de su condena. Permanecerá allí al menos hasta la fecha del próximo juicio, el 10 de agosto de 2026, si no se producen más retrasos.

Si Davis es declarado culpable de asesinato en primer grado en ese juicio, podría ser sentenciado a entre 50 años y cadena perpetua, o incluso enfrentar la pena de muerte según la ley de Nevada.