Usher aprovechó una reciente entrevista con Forbes para defender a Sean 'Diddy' Combs, afirmando que aún considera al magnate de la música encarcelado como un legado, a pesar de la condena de Combs por dos cargos de transporte para ejercer la prostitución y su actual sentencia de prisión. Al preguntarle cuál era la primera palabra que le venía a la mente al pensar en Combs, el cantante de 47 años no dudó. Respondió: "legado".

El intercambio tuvo repercusión porque Usher no es un simple observador de la industria. Desde hace tiempo se le relaciona con Combs, con quien inició una relación de mentoría en su adolescencia que lo ha acompañado hasta bien entrada la edad adulta. Por lo tanto, cuando se le pidió que explicara esa historia en relación con la persona en la que Combs se ha convertido ante el público, la respuesta no iba a ser sencilla.

La visión de Usher sobre un magnate caído en desgracia

El argumento central de Usher no era que Combs fuera perfecto. Hizo hincapié en que nadie es perfecto y que todos tenemos defectos. Sin embargo, no redujo la responsabilidad de Combs únicamente al caso penal. Sus palabras eran importantes. "No tengo nada negativo que decir sobre Sean Combs porque mi experiencia no se corresponde con lo que el mundo ha visto ni con la imagen tergiversada que se ha proyectado de él".

Es sorprendente decir eso de un hombre ya condenado y tras las rejas. Desde el punto de vista de Usher, es también una respuesta profundamente personal, más que legal. Hablaba desde la memoria, desde la cercanía, desde lo que cree haber aprendido al observar a Combs construir poder, dinero e influencia cultural en tiempo real. Hay una diferencia entre explicar una relación y excusar una conducta. Usher intentó mantenerse en el primer lado de esa línea, aunque no todos pensarán que lo logró.

Insistió en este punto al argumentar que algunas personas son procesadas sin que se les reconozca la grandeza que aportaron. Una vez más, esto no fue un intento de reabrir el debate sobre el veredicto. Más bien parecía una insistencia en que la historia cultural no desaparece solo porque el final haya sido desagradable. Es un terreno incómodo. Sin embargo, es evidente que Usher ha decidido posicionarse así.

Por qué Usher sigue utilizando el respeto

Lo que Usher parece no estar dispuesto a abandonar es la idea de que Combs fue importante, especialmente para los empresarios y artistas negros que vieron una oportunidad de negocio donde otros solo veían música. Dijo que no podía ignorar el valor de la contribución de Combs como empresario y figura cultural, y añadió que muchas personas se beneficiaron de su obra. Según él, esa es la razón por la que aún utiliza un lenguaje de respeto.

Esa postura tiene una franqueza que la hace más reveladora que refinada. Usher describió a Combs como un "maestro muy, muy exigente" y dijo que gran parte de lo que aprendió sobre negocios provino de observarlo incluso antes de comprender qué eran los negocios.

Eso no es exactamente afecto ni tampoco distancia. Suena más bien a la compleja lealtad de alguien que conoce al hombre en un plano y al caso público en otro.

La dificultad, por supuesto, radica en que el caso público no es abstracto. En julio pasado, Combs fue declarado inocente de dos cargos de trata sexual mediante fuerza, fraude o coacción y de conspiración para delinquir, pero fue condenado por dos cargos de transporte para la prostitución .

Posteriormente fue condenado a 50 meses de prisión , trasladado del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn a la Institución Correccional Federal de Fort Dix en Nueva Jersey, y su fecha de liberación, prevista inicialmente para el 4 de junio de 2028, se adelantó este mes al 25 de abril de 2028. Al mismo tiempo, sigue enfrentando decenas de demandas civiles por presunta agresión sexual, suministro de drogas y tráfico, mientras continúa manteniendo su inocencia.

Esa es la tensión subyacente en cada frase de la respuesta de Usher. Habla de mentoría, influencia y creación de empresas. El público escucha el nombre de un hombre con numerosos problemas legales y cuya reputación está destrozada. Ya no son dos temas separados, por mucho que un antiguo protegido lo deseara.

Las declaraciones de Usher constituyen uno de los ejemplos más claros hasta la fecha de cómo algunos de los compañeros de Combs están tratando de preservar su lugar en la historia de la música, incluso mientras el caso penal y las acusaciones civiles siguen definiendo el presente.