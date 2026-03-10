Marlon Jackson, hermano del fallecido ícono del pop Michael Jackson, compartió una nueva perspectiva sobre los orígenes del legendario movimiento de baile moonwalk durante una reciente aparición en la radio WFAN.

Según PEOPLE, el cantante de 68 años recordó el especial Motown 25 de 1983, donde Michael estrenó el famoso paso lunar ante una audiencia mundial. Marlon reveló que los hermanos de Michael ya lo habían visto practicando el paso durante los ensayos.

"Sabíamos que iba a hacer [ese movimiento]", dijo Marlon a los presentadores Craig Carton y Chris McMonigle.

Sorprendentemente, Marlon dijo que el paso lunar no fue coreografiado originalmente por el propio Michael. En cambio, explicó que el movimiento surgió de la cultura juvenil de la época.

"Mi sobrino, que no es de mi familia, sino de mi esposa, fue quien primero le enseñó el moonwalk", dijo Marlon. "Tenía ocho años".

Marlon añadió que el baile se llamaba originalmente "el deslizamiento hacia atrás". Más tarde, Jeffrey Daniel, del grupo Shalamar, le enseñó a Michael a bailarlo, tras lo cual Michael lo rebautizó como "moonwalk".

Jeffrey Daniel había interpretado el movimiento en "Soul Train" ya en 1979 y trabajó estrechamente con Michael Jackson a partir de 1981. También co-coreografió videos musicales para éxitos como "Beat It" y "Smooth Criminal", y viajó con Jackson a Brasil para el rodaje de "They Don't Really Care About Us".

"The Essential" de Michael Jackson alcanza un nuevo hito en la lista de álbumes oficiales del Reino Unido

Casi cuatro años después de su lanzamiento, el álbum recopilatorio de Michael Jackson, "The Essential", ha alcanzado un nuevo récord en su carrera en la lista de álbumes oficiales en streaming en el Reino Unido, alcanzando el puesto número 3 esta semana, según Forbes .

El álbum, que ha pasado unas impresionantes 195 semanas en la lista, ascendió desde su pico anterior en el puesto número 5. Sigue siendo la única entrada de Jackson en el top 10 de la lista de streaming, lo que subraya el interés duradero en el catálogo del Rey del Pop.

La lista de Álbumes Oficiales en Streaming registra los álbumes completos y EP más reproducidos en plataformas como Spotify y Apple Music. Generalmente, incluye una combinación de lanzamientos actuales y recopilaciones clásicas.

A pesar del auge de The Essential, Jackson aún no ha alcanzado el número 1 en la lista de streaming. La estrella del pop Olivia Dean ocupa el primer puesto con su álbum debut "The Art of Loving". *50 Years – Don't Stop* de Fleetwood Mac se encuentra actualmente en el número 2, impidiendo que Jackson ascienda aún más.

Además de "The Essential", los demás álbumes de Jackson también figuran en las listas de éxitos del Reino Unido. Su icónico álbum "Bad" se ubicó en el puesto 84 de la lista de streaming y en el 95 de la lista de álbumes oficiales, que incluye ventas y reproducciones.

Otras compilaciones de Jackson como "Number Ones" mantienen posiciones en las listas de vinilos y descargas, mientras que "HIStory: Past, Present and Future – Book I" aparece en las listas de descargas en el puesto número 82.

Los sencillos de Jackson también siguen teniendo gran repercusión. "Dirty Diana" alcanzó el puesto número 20 en la lista oficial de sencillos de hip hop y R&B, mientras que "They Don't Care About Us" alcanzó recientemente el puesto número 30 en la lista oficial de sencillos dance.