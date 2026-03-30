Lee Sang-bo, actor surcoreano que recientemente regresó a la televisión tras ser absuelto de cargos relacionados con drogas, falleció en su domicilio a los 44 años.

Según un reciente reporte de NDTV, alrededor de las 12:40 p. m. del 27 de marzo, la policía de Pyeongtaek, provincia de Gyeonggi, encontró a Lee en su domicilio tras la llamada de un familiar. Las autoridades indicaron que no había indicios de violencia y que continúan investigando las circunstancias de su muerte.

En un principio, su agencia, Korea Management Group, gestionó la situación a medida que llegaban los informes. La agencia declaró en un comunicado: "Les informamos que nuestro actor Lee Sang-bo ha fallecido", y añadió: "Les pedimos su comprensión, ya que la causa de la muerte no puede revelarse a petición de la familia".

La agencia también pidió a los medios de comunicación y al público que respetaran el espacio de la familia durante su duelo. En el mismo comunicado, expresó: "Solicitamos respetuosamente su cooperación absteniéndose de realizar coberturas y visitas para proteger a la familia", según informó Korea Times.

La muerte de Lee ha traído a la memoria sus problemas personales y profesionales. Nació en 1981 y debutó como actor en el drama de 2006 "El hombre invisible Choi Jang-soo". Posteriormente protagonizó series como "El hombre que muere para vivir" y "Miss Monte-Cristo".

El nombre de Lee saltó a los titulares en 2022, atraído por acusaciones de consumo de drogas. Sin embargo, la verdad era que había malinterpretado algo relacionado con la medicación que tomaba para su depresión. Finalmente, el caso fue desestimado. Las consecuencias del incidente, no obstante, fueron de gran alcance y ensombrecieron su vida profesional.

Lee ha reflexionado sobre el estigma que sufrió y también sobre los desafíos que enfrentó. En una entrevista reciente, comentó: "Incluso cuando intento llevar una vida normal, la gente me mira de forma diferente", y añadió: "Algunos directivos del sector todavía creen que consumí drogas, lo que supone un riesgo considerable a la hora de reincorporarme al trabajo".

Según los informes, el actor sufrió depresión tras perder a sus padres y a su hermana mayor en un accidente en 2009. Había estado viviendo solo durante los últimos años mientras intentaba relanzar su carrera.

Lee regresó a la televisión tras un descanso de dos años con el drama "The Elegant Empire". Esto ocurrió después de "Miss Montecristo". Además, acababa de firmar un contrato exclusivo con su agencia, lo que significaba que iba a retomar su trabajo en la industria del entretenimiento.