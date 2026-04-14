Más de 20 años después del estreno de "Maid in Manhattan", Jennifer Lopez recuerda la película con gratitud mientras se adentra con confianza en una nueva era de la comedia romántica.

En una publicación de Instagram compartida el 10 de abril, Lopez recordó la querida película y les dio a sus fans un adelanto de su próximo proyecto de Netflix, "Office Romance". La publicación incluía fotos inéditas del detrás de cámaras tomadas durante el rodaje de "Maid in Manhattan".

López reconoció la labor del fotógrafo Barry Wetcher y compartió imágenes con sus compañeros de reparto, entre ellos Ralph Fiennes, Stanley Tucci y los fallecidos Natasha Richardson y Bob Hoskins.

Reflexionando sobre la experiencia, López escribió: "¡Tantos sentimientos! ¡Qué recuerdos tan maravillosos!". Añadió: "Y ahora, con 'Office Romance', he vuelto a mi época de comedias románticas. ¡Es NUESTRA época feliz!".

Según informó People , "Office Romance", cuyo estreno está previsto para este verano, está dirigida por Ol Parker y protagonizada por Jennifer Lopez junto a Brett Goldstein.

El reparto también incluye a Betty Gilpin, Tony Hale, Amy Sedaris y Edward James Olmos. El guion fue escrito por Goldstein y Joe Kelly, con López también como productor.

Jennifer Lopez Says She's 'Back in My Rom-Com Era' as She Prepares to Launch Office Romance with Brett Goldstein https://t.co/J20AS48L1L — People (@people) April 11, 2026

Jennifer Lopez dice que su nueva comedia romántica rompe con su imagen habitual.

López ha dado a entender que esta nueva película tendrá un tono diferente en comparación con sus trabajos anteriores.

En declaraciones anteriores, explicó: "No es la típica comedia romántica de J.Lo a la que están acostumbrados... Es un poco subida de tono", y añadió que el humor se asemeja más al estilo de "Lío embarazoso" y "Algo pasa con Mary".

Según Yahoo , la reflexión sobre "Maid in Manhattan" también incluyó una segunda publicación en la que López retomó su personaje, Marisa Ventura.

"Veinte y tantos años después, sigo pensando en Marisa Ventura", escribió, describiendo a la madre soltera que trabajaba en un hotel de lujo pero que se desenvolvía con una tranquila seguridad en sí misma.

La película de 2002 marcó un momento clave en los inicios del éxito de Lopez en la comedia romántica, junto con títulos como "Planes de boda" y "La suegra insoportable". Posteriormente, regresó al género con "Cásate conmigo" y "Boda a la fuerza".