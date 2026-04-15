Según un nuevo libro que examina su relación con los presidentes estadounidenses, la difunta reina Isabel II imitaba en privado a Melania Trump, describiéndola como "silenciosa y distante", y consideraba a Donald Trump "muy grosero". Estas afirmaciones aparecen en "La Reina y sus Presidentes", de la autora estadounidense Susan Page, quien retrata a la difunta monarca como una observadora perspicaz en privado, a la vez que mantenía una notable discreción en público.

Page, basándose en entrevistas e informes anteriores, afirma que la Reina podía ser una imitadora consumada en la intimidad . Su relato sugiere que, si bien Isabel II mantenía sus opiniones políticas en privado en público, era mucho más expresiva con sus confidentes de confianza.

Cómo supuestamente la Reina vio a Donald Trump y Melania Trump

En el libro, Page afirma que la Reina divertía a quienes la rodeaban imitando a Melania Trump como una persona "silenciosa y distante", comparando a la ex primera dama con Greta Garbo. También se dice que repetía la famosa frase de Garbo en la película "Gran Hotel" de 1932, bromeando con sus confidentes: "Quiero estar sola" al imitar a Melania.

Esta anécdota contrasta con la calidez que Donald Trump expresó tras la muerte de la Reina en 2022. La monarca recibió por primera vez a Trump y Melania en el Castillo de Windsor en julio de 2018, antes de reunirse con ellos dos veces más al año siguiente, y cada encuentro se presentó públicamente como cordial y respetuoso.

Tras el fallecimiento de Isabel II a los 96 años, Trump escribió en Truth Social que él y Melania siempre atesorarían el tiempo que compartieron con ella. Según se cita en el libro, dijo: "Melania y yo siempre atesoraremos el tiempo que pasamos con la Reina, y jamás olvidaremos la generosa amistad, la gran sabiduría y el maravilloso sentido del humor de Su Majestad. ¡Qué gran dama era, no había nadie como ella!".

Page también afirma que Trump le comentó que le había impresionado la disciplina y la moderación de la Reina. Según sus palabras: "No conseguí que dijera nada malo de nadie. Era increíble, la verdad. Y no por ninguna razón en particular, sino porque creo que no quería generar polémica. Era innecesario".

Según se informa, fue aún más allá en sus elogios, sugiriendo que su trayectoria era casi impecable. De acuerdo con Page, Trump dijo: "Estuvo allí durante décadas y, si lo piensas bien, nunca cometió un error. Es decir, todos a su alrededor cometían errores, pero ella nunca se equivocó".

La reina Isabel, el "muy grosero" Donald Trump y el césped del palacio arrasado por el fuego.

El mismo libro ofrece una visión mucho menos halagadora de cómo la Reina pudo haber visto a Trump. Page escribe que Isabel II pudo haberlo considerado "muy grosero", una caracterización que relaciona en parte con la valoración que el escritor británico Craig Brown hace de los sentimientos privados de la monarca.

Un episodio en particular parece haberla irritado especialmente. Según Page, la Reina se enfureció después de que el helicóptero de Trump quemara el césped del Palacio de Buckingham durante una visita, y el incidente se presentó como un símbolo de lo que ella consideraba su negligencia.

Trump, sin embargo, siempre ha sostenido que se llevaban bien. Page afirma que él le dijo que la Reina era "algo así como lo opuesto a mí" porque ella evitaba la controversia mientras que él a menudo la buscaba, e incluso sugirió que podría haber estado entre sus invitados presidenciales favoritos, aunque esto se presenta como su opinión personal y no como algo confirmado por el Palacio.

El panorama de su relación se complica aún más con otro libro reciente sobre la realeza, Elizabeth II: In Private. In Public. The Inside Story, de Robert Hardman. Hardman informa que Trump conserva un retrato poco común de la Reina en Mar-a-Lago, Florida, donde se exhibe en un lugar destacado.

Según la revista People , Trump le dijo a Hardman: "Era magnífica. Quería colgar su retrato en una habitación donde no hubiera ningún otro cuadro". Al parecer, el retrato está colocado encima de un cuadro de un barco medieval en el comedor del complejo.

El Palacio de Buckingham no ha confirmado ninguna de las anécdotas privadas que aparecen en el libro de Page. Esto significa que las afirmaciones sobre la Reina burlándose de Melania y considerando a Trump como grosero siguen atribuyéndose a los reportajes, las fuentes y la interpretación de Page, y no a ningún registro oficial.