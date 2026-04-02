Un nuevo libro afirma que la reina Isabel desconfió desde el principio de la "oportunista" Meghan Markle.

La reina Isabel II comenzó a albergar dudas en privado sobre Meghan Markle mucho antes de la boda de la duquesa de Sussex con el príncipe Harry en 2018, considerándola una "oportunista" con formidables instintos para las relaciones públicas, según un nuevo libro sobre las relaciones de la difunta monarca con los presidentes estadounidenses.

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El próximo libro de Susan Page, La Reina y sus Presidentes: La mano oculta que moldeó la historia, se presenta principalmente como un estudio de las relaciones de la Reina Isabel con los líderes estadounidenses, desde Harry Truman hasta Joe Biden. Sin embargo, entre sus pasajes más llamativos se encuentran nuevas afirmaciones sobre cómo la Reina evaluó a Meghan Markle cuando se unió a la familia real, y cómo esas opiniones supuestamente se endurecieron con el tiempo a medida que la relación de Harry y Meghan con el Palacio se deterioraba.

En un extracto publicado por Fox News, Page cita a un asesor anónimo que afirma que la Reina se dio cuenta de las intenciones de Meghan desde el principio. Se dice que la monarca consideraba a la exactriz de Suits muy estratégica en cuanto a su imagen y experta en la gestión de los medios, hasta el punto de que puso al descubierto las deficiencias del propio departamento de comunicaciones del Palacio de Buckingham.

"Su Majestad desconfiaba de Meghan por ser una oportunista, la conocía desde el principio", dijo el asistente, "y poseía unas habilidades de relaciones públicas que dejaban muy atrás al anticuado departamento de prensa del palacio", escribe Page, según el medio.

La afirmación encaja con una narrativa ya conocida entre algunos comentaristas de la realeza, aunque sigue siendo solo eso: una afirmación. El Palacio de Buckingham no ha comentado sobre las declaraciones reportadas y Meghan y Harry, quienes ahora viven en California, han sostenido consistentemente que sus acciones estuvieron motivadas por un deseo de protección y autonomía, más que por ambición personal. La reina Isabel desconfió de la "oportunista" Meghan Markle desde el principio, según afirma un nuevo libro.

La reina Isabel, Meghan Markle y una dinámica real cambiante

La noticia surge tras una serie de libros y entrevistas realizadas durante los últimos cuatro años que han intentado reconstruir lo que realmente sucedió entre la reina Isabel, Meghan Markle y el príncipe Harry en la fase final del reinado de la reina.

Hugo Vickers , escritor especializado en la realeza desde hace mucho tiempo, sugiere en su libro "Queen Elizabeth II: The Remarkable Life of Our Nation's Most Beloved Monarch" que la relación entre la monarca y su nieto cambió notablemente después de que Harry y Meghan se apartaran de sus funciones como miembros activos de la realeza en 2020. Según Vickers, "la dinámica entre la difunta reina y Harry cambió significativamente", particularmente después de la entrevista televisada de la pareja con Oprah Winfrey, en la que acusaron a la institución de no haberlos apoyado.

Esa emisión, que tuvo lugar en 2021, causó gran revuelo en la monarquía. Si bien la respuesta oficial de la Reina en aquel momento fue mesurada —dijo que los asuntos planteados se tratarían en privado—, el relato de Vickers sugiere una mayor distancia con Harry tras bambalinas una vez que las quejas se hicieron públicas.

Resulta llamativo, aunque no especialmente sorprendente, que tantos de estos retratos retrospectivos de la Reina se basen en ayudantes anónimos y personas cercanas a la corte. La propia monarca nunca habló públicamente sobre Meghan, y quienes la rodeaban mantuvieron en gran medida la discreción. Lo que nos queda es un mosaico de recuerdos e interpretaciones, algunos reverenciales, otros hostiles, todos compitiendo por definir su legado en el capítulo de los Sussex.

Nuevos libros reavivan las afirmaciones sobre la ambición de Meghan.

El periodista británico Tom Bower , conocido por escribir biografías polémicas, dedica su último libro, "Traición: Poder, engaño y la lucha por el futuro de la familia real" , a analizar la ruptura entre los duques de Sussex y el resto de la familia real. Durante la promoción del libro en el podcast "Kinsey Schofield Unfiltered" a finales de marzo, Bower compartió lo que, según él, era la opinión de una figura anónima del establishment que informó a la reina durante los primeros días de Meghan en la familia.

"Esta figura influyente informó a la Reina que Megan cree que, una vez que se case con un miembro de la familia real, se convertirá en Dios. Lo cual es bastante gracioso, pero claramente, ella lo creía", afirmó Bower.

Fue más allá, alegando, basándose de nuevo en fuentes no identificadas, que Meghan creía que ella, y no la entonces duquesa de Cambridge, debería ser finalmente reina consorte tras Carlos.

"Claramente, ella pensaba... He llegado a la conclusión, con la ayuda de personas cercanas a la familia real, de que realmente creía que ella, en lugar de Kate [Middleton], debería ser la próxima reina después de Carlos", dijo Bower. "No podía entender por qué ella, siendo más guapa y, en su opinión, más inteligente, más trabajadora y en todos los sentidos, debería ser la reina. Y odiaba la idea de que ella y Harry estuvieran tan relegados en la jerarquía".

Según Bower, Meghan "consiguió todo lo que quería y luego supo lo que quería y no podía conseguir, y eso era mucho. Por eso, claro, nunca tuvo intención de quedarse".

Ninguna de esas explosivas afirmaciones ha sido corroborada por pruebas documentales ni testimonios oficiales, y se basan en gran medida en informes anónimos. Los representantes del duque y la duquesa de Sussex no respondieron a las acusaciones de Bower en la fuente original, y no existe constancia pública de que Meghan haya expresado tales ambiciones.

El libro de Bower también se adentra en el círculo íntimo de la realeza, atribuyendo a la reina Camilla el comentario de que "Meghan le ha lavado el cerebro a Harry", supuestamente hecho a una amiga. Esta afirmación tampoco ha sido verificada y la oficina de Camilla no se ha pronunciado públicamente al respecto.