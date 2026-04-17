Se espera que el presidente Donald Trump firme una orden ejecutiva destinada a ampliar la investigación estadounidense sobre la ibogaína, un compuesto psicodélico que algunas clínicas en el extranjero utilizan para tratar el trastorno de estrés postraumático, las lesiones cerebrales traumáticas, la adicción, la depresión y la ansiedad .

Según CBS News , la Casa Blanca está elaborando una orden para fomentar una investigación federal más exhaustiva del fármaco, especialmente para veteranos, sin llegar a reclasificarlo para uso médico en Estados Unidos. La ibogaína seguiría siendo una sustancia de la Lista I según la ley federal.

El objetivo de la administración es ayudar a determinar si la ibogaína es un tratamiento legítimo o lo que un funcionario describió como "un timo". Según el informe, se espera que la orden abra la puerta a un mayor respaldo federal para la investigación sobre el trastorno de estrés postraumático y las lesiones cerebrales traumáticas, especialmente entre los veteranos militares, un grupo fundamental en la promoción política y médica de este fármaco.

Como parte de la tendencia del turismo médico , los residentes de Estados Unidos han viajado cada vez más a clínicas en México y el Caribe debido a que la ibogaína es ilegal en Estados Unidos y no está disponible a través de programas de tratamiento nacionales regulados.

El interés por la droga también ha crecido a nivel estatal. El gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó el Proyecto de Ley del Senado 2308 en junio de 2025 , aprobando el apoyo estatal para la investigación de la ibogaína en afecciones neurológicas y de salud mental. Más recientemente, The Texas Tribune informó que el estado está avanzando con ensayos clínicos independientes luego de que los legisladores aprobaran el año pasado 50 millones de dólares para estudiar el psicodélico e intentar que sea revisado por la FDA.

El panorama científico aún es incipiente e incierto. En 2024, un estudio pequeño con 30 veteranos con lesiones cerebrales traumáticas reveló que la ibogaína, combinada con magnesio para reducir el riesgo cardíaco, se asoció con mejoras en el funcionamiento, el TEPT, la depresión y la ansiedad. El estudio, también indexado en PubMed y publicado en Nature Medicine, fue observacional y no incluyó un grupo placebo, lo que limita la aplicabilidad general de los hallazgos.

La ibogaína es un compuesto psicoactivo natural derivado de la corteza de la raíz de la planta Tabernanthe iboga , un arbusto originario de África Central y Occidental, particularmente de países como Gabón, Camerún y la República del Congo. Durante siglos, se ha utilizado en ceremonias espirituales y curativas dentro de la tradición religiosa Bwiti, donde se valora por sus intensos efectos introspectivos. En contextos modernos, la ibogaína ha llamado la atención por su potencial para tratar la adicción, el trastorno de estrés postraumático y otras afecciones de salud mental, aunque sigue siendo ilegal en los Estados Unidos y está clasificada como sustancia de la Lista I debido a preocupaciones sobre su seguridad y la falta de evidencia clínica a gran escala.