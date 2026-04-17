North West vuelve a llamar la atención por sus atrevidas elecciones de moda, luciendo un conjunto de parrillas dentales personalizadas de oro blanco de 14 quilates, mientras continúa el debate sobre sus piercings en los dedos.

La influencer de 12 años fue vista recientemente en videos de TikTok obtenidos por Entertainment Tonight . En ellos se la ve con una camiseta con estampado de calaveras y botas con tachuelas, luciendo una elaborada joyería dental en ambos dientes. Su elección de moda es un ejemplo más de cómo experimenta con su estilo.

Según People , Gabby Elan Jewelry diseñó a medida los grillz, que cuentan con 20 tapas de oro blanco de 14 quilates. La joyera también creó varias versiones en diferentes colores.

En el texto que acompañaba a una publicación en redes sociales, el joyero destacó los diseños personalizados.

"Azul turquesa, rojo caramelo y oro blanco para @northwest", compartió la compañía.

Su llamativa apariencia ha tenido gran repercusión, y muchos fans elogian la calidad de la confección, mientras que otros siguen centrados en una polémica aparte relacionada con las modificaciones corporales de North.

Según el Daily Mail , también se mencionó que ha habido un aumento de las protestas contra la joven estrella y sus piercings en los dedos, algo que ella misma introdujo allá por 2025.

Sin embargo, a diferencia de los piercings corporales convencionales, los implantes dérmicos se sitúan debajo de la piel, y podrían surgir complicaciones como infecciones o rechazo si no se cuidan adecuadamente.

Algunos incluso se preguntaron si fue prudente perforarle las orejas siendo tan joven. Los usuarios en línea cuestionaron los riesgos asociados con la tendencia de las perforaciones en los dedos, calificándolas de "arriesgadas".

A pesar de las críticas, North ha seguido mostrando públicamente su estilo. Desde que lo presentó por primera vez, se ha hecho más piercings y ha respondido a los comentarios a través de su trabajo creativo.

En una canción interpretada durante un reciente concierto junto a su padre, Kanye West, hizo referencia directa a sus elecciones de moda. "Un piercing en una mano, la otra para esas pulseras", rapea North. "No hay amistad si no lo entiendes. De compras en Japón, ahí es donde siempre estoy. Fui a la escuela dos días y luego me expulsaron".

Kim Kardashian, su madre, ha hablado anteriormente sobre la importancia de fomentar la autoexpresión, lo cual ha contribuido a la evolución de su estilo.

En una entrevista anterior, Kardashian explicó su enfoque sobre la crianza y la creatividad. "Me escucha, pero en otros aspectos le digo: 'Cariño, si quieres el pelo azul, pues así es'", reveló Kardashian. "La hace muy feliz. Jamás le quitaría esa faceta creativa", compartió.

Mientras North sigue experimentando con la moda y el estilo personal, sus últimos grillz y piercings controvertidos ponen de manifiesto su creciente influencia, así como el debate público en curso en torno a sus decisiones.