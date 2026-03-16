El actor estadounidense Timothée Chalamet no se llevó el Oscar a mejor actor este 12026, pero tampoco salió precisamente derrotado de Hollywood. Sí, el protagonista de Marty Supreme vio cómo la Academia terminó premiando a Michael B. Jordan por Sinners, después de una temporada en la que muchos lo veían como uno de los favoritos.

Pero mientras las redes sociales debatían la sorpresa de la noche y sus fans se preocupan por él, la realidad es otra: Chalamet sigue sentado en una de las posiciones más envidiables de la industria del cine mundial, con una carrera en ascenso, una fortuna millonaria y una relación que sigue alimentando titulares en cada alfombra roja. Claro, su ego debe estar sufriendo, pero nada más.

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El actor de 30 años competía por el Oscar por el papel de Marty Mauser, un excéntrico jugador de tenis de mesa inspirado de forma libre en Marty Reisman en Marty Supreme. La película no solo consolidó su temporada de premios, también se convirtió en un fenómeno comercial para A24. Variety reportó que el filme alcanzó 147 millones de dólares en la taquilla mundial, suficiente para coronarse como el estreno más taquillero del estudio a nivel global. O sea, Timothée perdió una estatuilla, sí, pero lo hizo al frente de una película que ya había ganado algo que Hollywood valora muchísimo: dinero, conversación cultural y prestigio al mismo tiempo.

Y luego está el tema del bolsillo. Las estimaciones sobre la fortuna de Chalamet varían, pero Forbes la ubica alrededor de los 25 millones de dólares, impulsada por títulos como Call Me by Your Name, Little Women, Wonka, la saga de Dune y ahora Marty Supreme. No es una cifra oficial revelada por el actor, pero sí una referencia bastante repetida en la prensa de entretenimiento y finanzas de celebridades.

Sin embargo, si alguien en esa relación sabe lo que significa convertir fama en imperio, esa es Kylie Jenner, su novia.

Forbes mantiene su patrimonio estimado en 670 millones de dólares, vinculado principalmente a Kylie Cosmetics, la marca que lanzó en 2015 y que después la convirtió en una de las mujeres empresarias más ricas del mundo del entretenimiento y la belleza. La diferencia de cifras entre ambos es abismal, claro, pero también convierte a la pareja en una mezcla perfecta de Hollywood, moda, dinero y obsesión mediática.

La historia entre Timothée y Kylie, que durante mucho tiempo avanzó entre rumores, hoy ya es parte del circuito oficial del espectáculo. Este fin de semana volvieron a dar de qué hablar cuando aparecieron juntos en la fiesta post Oscar de Vanity Fair, donde se dejaron ver cariñosos y mucho más relajados que en otras apariciones públicas.

Aunque Chalamet caminó solo por la alfombra principal de los Oscar, Jenner se reunió con él después dentro de la ceremonia y más tarde ambos posaron y compartieron gestos afectuosos en la celebración posterior. En otras palabras, mientras él perdía el premio más importante de la noche, no le faltaba apoyo VIP al lado.

La relación también ha ayudado a reforzar la imagen de Chalamet como algo más que un actor de prestigio. Con Kylie a su lado, su figura entra de lleno en una nueva categoría, la del galán global que puede dominar una temporada de premios y al mismo tiempo convertirse en tema central de la conversación pop. Juntos representan una especie de superpareja moderna, él con el capital cultural del cine de autor y las franquicias, ella con el músculo comercial de una marca multimillonaria y un apellido que sigue generando negocio.

Así que no, nadie debería preocuparse demasiado por Timothée Chalamet después de perder el Oscar. La Academia le dijo que no por ahora, pero Hollywood, la taquilla y el universo Kardashian-Jenner parecen seguir diciéndole que sí. Y cuando el consuelo incluye una carrera imparable, una fortuna de varios millones y una novia cuya riqueza se mide en cientos de millones, la derrota se ve bastante menos dramática.