Sandra Bullock debutó en Instagram y no lo hizo con las manos vacías. Tras años de negarse públicamente a unirse a las redes sociales, la actriz lanzó su cuenta verificada el 14 de abril de 2026 con un divertido vídeo de una margarita titulado "Medianoche en algún lugar..." —un guiño a la película original— antes de publicar el 15 de abril el título de Practical Magic 2, con el mensaje "Hemos vuelto ✨ / En cines este septiembre @practicalmagicmovie". La publicación del anuncio rápidamente acumuló más de 345.000 "me gusta" y casi 9.000 comentarios, lo que demuestra cuánto tiempo llevaban los fans esperando el regreso de las hermanas Owens.

La revelación llegó poco después de que Bullock y Nicole Kidman subieran al escenario de CinemaCon en Las Vegas el 14 de abril, donde presentaron imágenes exclusivas de la película a los dueños de salas de cine. Kidman exclamó: "¡Venimos a este lugar por la magia!" ante una multitud entusiasta, mientras que Bullock bromeó: "¡Se los dije!", a lo que Kidman admitió: "No pensé que nadie aplaudiría".

Un proyecto que tardó casi tres décadas en gestarse.

"Practical Magic 2" es la secuela de la película de 1998 y está basada en la novela de Alice Hoffman de 2021, "El libro de la magia". La película original no fue un éxito inmediato en taquilla, recaudando 68 millones de dólares (53,3 millones de libras) frente a un presupuesto de 75 millones de dólares (58,8 millones de libras), pero se convirtió en una de las favoritas de siempre una vez que salió en formato doméstico y ha experimentado un resurgimiento en las plataformas de streaming cada Halloween.

Bullock confirmó en CinemaCon que la producción reconstruyó la casa original en el acantilado y dijo: "Llenamos esa casa con muchos personajes, tanto antiguos como nuevos, que les encantarán, y le dimos vida al Libro de Magia de Alice Hoffman". También adelantó que su personaje, Sally, ahora está soltera, y agregó que si los espectadores conocían la película original, "probablemente podrían adivinar por qué", haciendo referencia al tema recurrente del amor maldito en la historia.

El tráiler completo y lo que revela

Warner Bros. lanzó el tráiler oficial el 20 de abril de 2026, tras su presentación en CinemaCon. El avance comienza con la narración de Sally, interpretada por Bullock, quien dice: "Seguro que has oído hablar de la familia Owens, la de Massachusetts, de la que sus vecinos susurran que son brujas". Cuando un personaje interpretado por Lee Pace se encuentra con las hermanas, Sally le advierte: "Todos los que amamos mueren", a lo que Gillian, interpretada por Kidman, responde con ironía: "Una muerte horrible... No es lo ideal para la biografía de Tinder".

El tráiler también ofrece un vistazo de cómo las hijas y sobrinas de la familia Owens, encabezadas por Joey King y Maisie Williams, se desenvuelven en sus propios legados mágicos en auge, a medida que una figura misteriosa interpretada por Lee Pace llega a su pintoresco pueblo de Nueva Inglaterra.

Un nuevo equipo detrás de la cámara

Susanne Bier, quien ya dirigió a Bullock en 'Bird Box', toma las riendas de la dirección, reemplazando a Griffin Dunne, director de la película original. El guion corre a cargo de Akiva Goldsman, quien regresa como coguionista, junto con Georgia Pritchett, guionista de 'Veep' y 'Succession'.

Stockard Channing y Dianne Wiest retoman sus papeles como las tías Franny y Jet, junto con los nuevos miembros del reparto Xolo Maridueña, Solly McLeod y Lee Pace en papeles aún no revelados.

Cabe destacar que Evan Rachel Wood , quien interpretó a Kylie, la hija mayor de Sally, en la película de 1998, confirmó a través de Instagram Stories que no le pidieron que regresara, escribiendo: "Ofrecí mis servicios, aunque fuera para una sola escena o una sola frase... Me dijeron que iban a buscar a otra actriz. Lamento decepcionar a los fans. No estaba en mis manos ni era mi decisión". Su papel fue interpretado posteriormente por Joey King.

El lanzamiento del tráiler de Practical Magic 2 marca un hito cultural para una generación de fans que han venerado la película original como un clásico de culto durante casi tres décadas. Con un estreno a cargo de un gran estudio programado para el 11 de septiembre de 2026, Warner Bros. apuesta por la nostalgia —y por una nueva generación de brujas Owens— para arrasar en taquilla.