Ni siquiera algunas de las mayores estrellas de la música tenían acceso al camerino de Prince , según Robert "Bobby Z" Rivkin, baterista del difunto músico durante muchos años. El percusionista de 70 años compartió detalles sobre la naturaleza reservada del legendario artista y los inusuales límites que mantenía con otras celebridades.

En una entrevista con The Guardian Rivkin habló sobre las estrictas reglas que tenía respecto a su espacio personal. Contó una anécdota divertida sobre Bruce Springsteen y Madonna : "Una vez hubo un momento hilarante cuando Bruce Springsteen y Madonna vinieron al backstage, pero el camerino de Prince estaba prohibido para ellos, así que tuvieron que usar el baño de la banda", dijo Rivkin.

Esta sorprendente revelación muestra lo reservado que era Prince, a pesar de su fama mundial. Rivkin describió a la superestrella como alguien que a menudo se sentía incómodo en presencia de otras celebridades, a menos que fuera un verdadero admirador.

"Le resultaba muy incómodo conocer a otras celebridades, a menos que fuera un fan", dijo Rivkin. "Podía haber grandes estrellas y simplemente no les dedicaba atención. Así que, aparte de estrechar la mano de Elizabeth Taylor, no sé si le interesaría charlar", según The Mirror .

El baterista señaló que Prince a veces parecía "tímido o avergonzado" incluso en esos momentos, lo que contrasta con su magnética presencia en el escenario que llenaba estadios en todo el mundo.

Una rara excepción a la actitud reservada de Prince fue su relación con David Bowie. Rivkin recordó un cálido encuentro entre ambos en Paisley Park, la finca y estudio de Prince en las afueras de Minneapolis. "Cuando conoció a David Bowie en Paisley Park, fue un momento emotivo, porque sintió que eran iguales", dijo.

Según People , Prince falleció el 21 de abril de 2016 a los 57 años por una sobredosis accidental de fentanilo. Sus fans en todo Estados Unidos conmemoraron su legado iluminando ciudades de color púrpura, un color que siempre estará asociado con el artista.

A pesar de que les prohibieron el acceso al camerino, tanto Springsteen como Madonna rindieron homenaje público a Prince tras su muerte. Springsteen inauguró un concierto en Brooklyn con una interpretación de "Purple Rain" bajo luces violetas, y concluyó simplemente con un "Prince para siempre. Dios lo bendiga".

Madonna, quien ya había colaborado con Prince en su álbum de 1989, "Like a Prayer", expresó su pesar en las redes sociales: "¡Cambió el mundo! ¡Un verdadero visionario! Qué gran pérdida. Estoy devastada. Esto no es una canción de amor". Posteriormente, interpretó la composición de Prince, "Nothing Compares 2 U", en los Premios Billboard de la Música 2016.

Reflexionando sobre sus décadas tocando junto a Prince, Rivkin describió la experiencia como transformadora. "Tocar con Prince era como estar en los marines púrpuras: podía endurecerte o derrumbarte, pero te llevaba a un lugar que no creías posible", dijo. "Por un momento, incluso podías convertirte en un superhumano como él".