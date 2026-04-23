Justo cuando el sol se ponía sobre Londres, la alfombra roja de El diablo viste de Prada 2 dejó de parecer un estreno cinematográfico y empezó a asemejarse más a la llegada a un desfile de moda. Sin artificios excesivos, sin excesos, simplemente esa fusión natural de cine y estilo que hizo famosa a la película original.

Ayuda que El diablo viste de Prada siga teniendo cierta relevancia. Para muchos, no fue solo entretenimiento: influyó en la percepción y la sensación de la moda desde fuera. Así que, cuando el reparto se reunió en Londres, se respiraba una expectación contenida: no solo por la película, sino también por la ropa.

Si alguien entiende lo que implica un estreno de Prada, esa es Anne Hathaway. Pero en lugar de optar por un estilo dramático exagerado, esta vez eligió un enfoque ligeramente diferente.

Su vestido de terciopelo azul marino era entallado, elegante y sorprendentemente sencillo. Sin detalles superfluos, sin declaraciones ostentosas: simplemente una silueta que cumplía a la perfección su función. Tras una serie de looks más suaves y románticos durante la gira de prensa, este vestido se sintió como un nuevo comienzo.

Hay algo en el terciopelo bajo la luz del atardecer que siempre funciona, y aquí aportó la profundidad justa sin recargar el look. Combinado con una elegante coleta y un maquillaje impecable, Hathaway lucía serena y natural, sin parecer excesivamente arreglada.

De pie junto a esos imponentes tacones de aguja rojos —un guiño divertido al legado de la película— parecía menos como si estuviera promocionando una secuela y más como si simplemente hubiera regresado al mundo, completamente formada.

Emily Blunt se inclina hacia la estructura.

Mientras tanto, Emily Blunt optó por el camino opuesto, y le salió bien.

Su corsé rojo sin tirantes, con una larga cola y pantalones de corte impecable, resultaba premeditado sin ser demasiado rígido. No es la silueta más fácil de lucir, pero Blunt la hizo parecer instintiva.

La intensidad del rojo aportó la mayor parte del dramatismo, mientras que los pantalones le dieron un toque de sobriedad. Evitó caer en el exceso de vestuario, algo que fácilmente podría haber ocurrido. Las joyas de Mikimoto añadieron un toque de lujo discreto: nada demasiado llamativo, lo justo para completar el look a la perfección.

Meryl Streep hace lo que Meryl Streep hace

No hace falta analizar en exceso a Meryl Streep en una alfombra roja como esta. Ella sabe perfectamente lo que funciona.

Una chaqueta roja, una camisa blanca impecable, líneas depuradas: listo.

Capturó la esencia de Miranda Priestly sin convertirla en una mera referencia a un vestuario. Y ahí radica la diferencia. Se sintió natural, no forzado.

A veces, la simplicidad tiene más autoridad que cualquier otra cosa.

Stanley Tucci se mantiene en su carril (en el mejor sentido).

Stanley Tucci no se alejó mucho de lo que mejor sabe hacer: la sastrería, bien hecha.

Su traje de Paul Smith era elegante, discreto y perfecto para la ocasión. Sin riesgos innecesarios, sin intentos de competir: solo confianza en la sencillez.

Al llegar junto a Felicity Blunt, la pareja aportó una energía más tranquila a la alfombra roja, que, curiosamente, destacó igualmente.

Simone Ashley aporta un toque de diversión.

Entre los nombres que regresaban, Simone Ashley parecía aportar algo nuevo.

Su look rosa, combinado con tacones de terciopelo a juego, transmitía una sensación de naturalidad. No parecía excesivamente elaborado ni demasiado estratégico. Simplemente, irradiaba confianza.

Y eso es precisamente lo que mejor funciona en una alfombra roja como esta. No todo tiene que ser una declaración de intenciones.

Más allá del elenco principal, se sintió como un auténtico momento de la moda londinense.

La lista de invitados completó el cuadro.

Donatella Versace hizo acto de presencia —algo previsible, dado su cameo en la película— junto a Ashley Graham y Ciara.

Más cerca de casa, nombres como Roxy Horner, luciendo un diseño de Karen Millen, y Tasha Ghouri contribuyeron a la sensación de que no se trataba solo de un evento cinematográfico, sino también de un evento de moda.

Hay una diferencia, y se nota.

La película en sí refleja un mundo de la moda diferente.

Lo interesante es lo mucho que el estreno en la vida real refleja la trama de la película.

Se dice que El diablo viste de Prada 2 explora el declive de los medios impresos tradicionales, con Miranda Priestly desenvolviéndose en una industria que ya no se parece a lo que era.

Frente a ella se encuentra Emily Charlton, ahora en una posición de poder: controla los presupuestos publicitarios y, por extensión, la influencia.

Es un cambio que resulta familiar. La moda no ha perdido su esencia, pero ha cambiado su estructura. El poder ya no reside en los mismos lugares.

Las primeras reacciones sugieren que vale la pena esperar.

Incluso antes de que se publiquen las críticas oficiales, ya se percibe que la secuela podría estar a la altura. Una de las primeras reacciones la describió como "una parodia mordaz de los medios de comunicación envuelta en alta costura", mientras que otra simplemente lo expresó: "Prepárense, el diablo ha vuelto".

Es difícil ignorar ese tipo de reacción, especialmente tratándose de una secuela que llega casi dos décadas después de la original.

¿Cumplió con las expectativas la moda?

En resumen, sí. Pero no de la forma que cabría esperar. Hubo menos espectáculo del que se podría asociar con El diablo viste de Prada . Menos siluetas exageradas, menos riesgos para acaparar titulares.

En cambio, se veía más editado. Más intencional. Y, curiosamente, eso lo hacía sentir más actual. Porque ahora mismo, la moda no se trata de exagerar, sino de saber cuándo parar.