Últimamente, Nueva York ha sido testigo de un auténtico desfile de moda, y nada que ver con las pasarelas. Harry Styles y Zoë Kravitz han estado paseando por la ciudad con una serie de looks discretos pero impactantes que no dejan de llamar la atención del mundo de la moda por una razón muy concreta: sus sombreros. Desde gorras de béisbol con adornos hasta gorros de invierno a juego, la pareja ha convertido discretamente los sombreros en el detalle más comentado del estilo callejero de las celebridades esta temporada.

Como documentó Vogue, la pareja ha sido vista en Nueva York en varias ocasiones, combinando estilo personal con una sorprendente sincronización en su forma de vestir. Al parecer, los sombreros dicen mucho. Para más información sobre sus looks recientes, el artículo completo de Vogue está disponible en vogue.com.

La gorra que lo decía todo

El 9 de marzo, Kravitz y Styles fueron fotografiados entrando en Chez Margaux, un club privado exclusivo para socios en Manhattan. Si bien sus atuendos estaban cuidadosamente seleccionados, un accesorio causó sensación en internet. Kravitz lucía una gorra de béisbol negra con la palabra "KISS" estampada en letras blancas en la parte delantera, una clara referencia al nuevo álbum de Styles, Kiss All the Time, Disco Occasionally. Fue un pequeño gesto personal plasmado en una sola prenda, que se convirtió en uno de los momentos de estilo callejero más memorables del mes entre las celebridades.

El resto del look fue igualmente cuidado. Kravitz lució un abrigo largo negro sobre un vestido midi blanco roto, complementado con bailarinas de The Row y gafas de sol ovaladas oscuras. Styles mantuvo el mismo estilo con una chaqueta azul marino de Prada sobre una sudadera oscura con capucha, vaqueros azules y zapatillas Adidas Samba, completando el conjunto con gafas de sol blancas extragrandes . En conjunto, parecían haber coordinado sus atuendos sin intentar combinar a la perfección.

Harry Styles y su hábito de usar sombreros

Styles siempre ha considerado los sombreros como una parte indispensable de su vestimenta. Gorros de lana, gorras de béisbol, sombreros de ala ancha: su repertorio de gorros se ha vuelto tan característico como cualquier otro elemento de su vestuario informal. El 16 de marzo, tanto él como Kravitz lucieron gorros de lana de invierno a primavera durante un paseo por la ciudad a media tarde, demostrando una discreta coordinación que no pasó desapercibida. El gorro de él era de punto acanalado negro; el de ella, de color azul marino con dobladillo enrollado y un sutil estampado. Fue un ejemplo de elegancia discreta en pareja, con un estilo natural y sin esfuerzo.

La elección de sombreros en sus apariciones recientes refleja algunas de las tendencias más relevantes en este ámbito:

La gorra de merchandising como declaración de estilo: se lleva con abrigos de corte sastre y básicos sofisticados en lugar de con ropa deportiva informal.

se lleva con abrigos de corte sastre y básicos sofisticados en lugar de con ropa deportiva informal. El gorro de transición: se puede usar más allá de la temporada de invierno y también a principios de la primavera, en tonos neutros o apagados.

se puede usar más allá de la temporada de invierno y también a principios de la primavera, en tonos neutros o apagados. La gorra de béisbol con logo discreto: texto pequeño, marca en tonos neutros, perfil bajo y siempre combinada con algo inesperado como un vestido de verano o un abrigo largo.

Estas no son elecciones al azar. Reflejan una comprensión deliberada de cómo los accesorios realzan un look sin sobrecargarlo.

Cómo Zoe Kravitz usa una gorra de béisbol

Kravitz se ha labrado una reputación por hacer que lo simple parezca intencional, y su estilo con los sombreros no es la excepción. En sus paseos por Nueva York, suele optar por gorras de béisbol, a menudo con bordados minimalistas o un eslogan discreto. Su fórmula habitual: una base neutra con un detalle inesperado, y la gorra aporta el toque justo de originalidad para mantener el interés.

Lo que distingue su estilo en el panorama actual de la moda callejera de las celebridades es el contraste que crea. Un abrigo de lana a medida con hombros estructurados, combinado con una gorra de béisbol desgastada, transmite una imagen de sofisticación en lugar de informalidad. Es el tipo de estilismo que fusiona lo sofisticado con lo informal, precisamente porque parece una preferencia personal más que una simple tendencia. La gorra "KISS", que lució sola el 10 de marzo junto a una camiseta amarillo mantequilla, vaqueros caqui holgados y un abrigo negro hasta la rodilla, confirmó que no se trataba de una ocasión puntual.

El plan de vestimenta para parejas

Individualmente, Styles y Kravitz son dos de los referentes de estilo más admirados de su generación. Juntos, su estética se fusiona creando algo orgánico, más que artificial. Desde que se les relacionó por primera vez en agosto de 2025, su estilo urbano se ha sincronizado sutilmente en un lenguaje visual compartido: vaqueros holgados, básicos sofisticados , calzado práctico y bolsos tote espaciosos. Los sombreros son, sencillamente, la expresión más visible de esa sensibilidad compartida.

Su estilo a la hora de vestir en pareja se distingue de las combinaciones más obvias del mundo de las celebridades. En lugar de coordinar sus atuendos directamente, se alinean a través de la paleta de colores, la silueta y la energía. Las salidas a Roma en diciembre de 2025 marcaron la pauta: abrigos complementarios de diferentes cortes, pantalones que se hacían eco en su holgura sin coincidir en color, y sombreros y bufandas usados como toque personal. Los expertos en moda han comenzado a comparar sus fotos de paparazzi con ese tipo de imágenes espontáneas de parejas que quedan grabadas para siempre en la memoria colectiva.

Lo que sus looks con sombrero revelan sobre las tendencias actuales en sombreros

Las tendencias en sombreros que Styles y Kravitz están adoptando reflejan un fenómeno más amplio que está ocurriendo en el mundo de la moda. Las gorras de béisbol han trascendido el ámbito puramente deportivo o urbano para incorporarse al vestuario de personas que, en su tiempo libre, visten prendas de marcas como The Row y Prada. Este cambio tiene tanto que ver con la actitud como con la estética: una gorra transmite naturalidad, incluso cuando el resto del atuendo requiere un esfuerzo considerable.

La validación en las pasarelas no se hizo esperar. Las gorras de béisbol han aparecido en Blumarine, Tibi y Valentino en las últimas temporadas, consolidando su posición como un auténtico artículo de moda en lugar de un simple accesorio práctico. Las tendencias de estilo que vale la pena destacar de las recientes apariciones de la pareja son:

Combina una gorra de béisbol con un vestido midi y un abrigo largo para un look informal pero elegante.

Lleva un gorro de lana hasta principios de primavera combinándolo con prendas de abrigo de transición como una chaqueta de granjero o una bata de trabajo.

Deja que la gorra tenga un significado personal, ya sea una referencia a la mercancía, un toque de color llamativo o un logotipo discreto que invite a mirarla con atención.

Mantén el resto del look sencillo para que el sombrero parezca una elección acertada y no un añadido de última hora.

El denominador común en todo lo que Kravitz y Styles buscan es la confianza en la sobriedad. Sus sombreros no compiten con el resto del atuendo, sino que lo complementan.

El manual de estilo callejero de las celebridades: lo que los momentos de Harry y Zoe con sus sombreros nos enseñan sobre cómo vestir bien.

Hay una razón por la que los medios de moda siguen volviendo a los paseos de Styles y Kravitz por Nueva York. Sus looks son realmente instructivos. En un momento en que el estilo callejero de las celebridades a menudo parece demasiado artificial o impulsado por las marcas, la forma en que esta pareja se viste, sombreros incluidos, resulta refrescantemente personal. La gorra de "KISS" no fue una estrategia de marketing. Los gorros a juego no fueron una sesión de fotos coordinada. Son dos personas con una estética individual muy marcada que, casualmente, armoniza, y es en los sombreros donde esa armonía se manifiesta con mayor claridad. Para cualquiera que esté atento a las tendencias de sombreros esta temporada, la lección es sencilla: usa lo que tenga significado, cuida el resto y no le des demasiadas vueltas.