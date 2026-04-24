El cantante estadounidense d4vd se encuentra aislado tras su arresto en relación con una investigación por asesinato en primer grado. Circulan rumores en redes sociales que sugieren que podría estar bajo vigilancia por riesgo de suicidio, pero no hay confirmación oficial al respecto.

El artista de 21 años, cuyo nombre real es David Anthony Burke , fue detenido a principios de esta semana. Sus representantes legales indicaron que actualmente se encuentra en "separación administrativa", un procedimiento estándar utilizado en los centros de detención estadounidenses para separar a ciertos detenidos de la población general.

Un tribunal también ordenó una evaluación psiquiátrica, que es un requisito habitual en casos penales graves. Las autoridades han divulgado información limitada sobre sus condiciones de detención, y los funcionarios de la cárcel no se han pronunciado públicamente sobre los informes que circulan en internet.

Condiciones de aislamiento y detención

Según informa TMZ , Burke se encuentra recluido en una celda individual aislada con acceso restringido a las instalaciones. El informe indica que lo acompañan a las duchas cada dos días y que se le permite un número limitado de llamadas telefónicas.

Según los informes, a Burke se le permite salir de su celda por un tiempo limitado cada semana, y su tiempo de recreación se restringe a unas pocas horas bajo supervisión. Se dice que es escoltado durante sus desplazamientos dentro del centro penitenciario y que actualmente no tiene fondos en su cuenta, según fuentes citadas por medios estadounidenses.

Fuentes policiales citadas por el medio afirman que Burke no está bajo vigilancia por riesgo de suicidio. Estas cifras no han sido confirmadas de forma independiente por las autoridades.

El aislamiento administrativo se utiliza habitualmente en las cárceles estadounidenses para gestionar las cuestiones de seguridad. Puede aplicarse cuando un individuo podría ser vulnerable dentro de la población general debido a su perfil o a la naturaleza de las acusaciones.

D4vd’s current jail conditions, according to TMZ:



▫️ Being held in a segregated single cell



▫️ Escorted from his cell to shower, which he is allowed every other day



▫️ Only allowed to make phone calls on the days he can shower



▫️ Gets 3 hours of recreation time with fresh air… pic.twitter.com/e4w9HSy9xz — Kurrco (@Kurrco) April 22, 2026

D4vd is reportedly being held in a segregated single cell with no TV, no visitors, and limited time outside



He also has no money in his jail account, according to TMZ pic.twitter.com/LEZkVFZ8B4 — Dexerto (@Dexerto) April 22, 2026

Contexto jurídico del caso

Según informa Associated Press , los cargos están relacionados con la muerte de Celeste Rivas Hernández, de 14 años. La fiscalía alega que d4vd asesinó a la adolescente en 2025 y posteriormente mutiló su cuerpo, que fue hallado dentro de un vehículo registrado a su nombre.

Burke ha sido acusado en Los Ángeles de asesinato en primer grado, además de otros cargos que incluyen delitos sexuales y mutilación de un cadáver . Se ha declarado inocente de todos los cargos y el caso aún no ha sido juzgado.

Autopsy details released in the Celeste Rivas case following D4vd’s arrest 😳



- Multiple penetrating injuries

- Amputated left ring and pinky fingers

- Severely decomposed body

- Head partially skeletonized, left eye absent pic.twitter.com/TB9zrgwM2w — clip 🛸 (@clippedszn) April 22, 2026

D4vd deserves it and more. Celeste didn’t have these options. May the poor girl rest in peace pic.twitter.com/eDcaLgC0n8 — Memnefer (@Memnefer) April 22, 2026

Según la ley de California, el cargo incluye circunstancias especiales que podrían conllevar una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o la pena de muerte en caso de condena. Los fiscales no han confirmado si tienen intención de solicitar la pena capital.

Se prevé una audiencia preliminar como parte de la siguiente etapa del proceso, en la que un juez evaluará si existen pruebas suficientes para que el caso pase a juicio.

Reacción pública y procedimientos en curso

La noticia del arresto ha generado reacciones en internet, especialmente entre los fans que esperaban con ansias sus próximas presentaciones. La cantante tenía previsto iniciar una gira internacional a finales de este año, aunque sus presentaciones programadas se han visto afectadas por el caso.

El debate también se ha extendido por las plataformas en línea, donde los usuarios comparten fragmentos del contenido antiguo de Burke y debaten las posibles consecuencias para su carrera. Sin embargo, ninguna de las principales plataformas de streaming o música ha emitido declaraciones oficiales sobre su situación tras el arresto.

Gran parte de la información que circula en las redes sociales sigue sin verificarse. Las autoridades han divulgado detalles limitados sobre su detención y se esperan más actualizaciones a medida que el caso avance en los tribunales.