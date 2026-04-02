La sorpresiva aparición de Angelina Jolie en la Semana de la Moda de Shanghái a finales de marzo de 2026 desató una ola de especulaciones en línea, con algunos fans insistiendo en que la mujer fotografiada en un evento de Tom Ford no era Angelina Jolie, sino una doble.

La actriz de 50 años, que asistió al desfile en Shanghái tras más de un mes alejada del ojo público, lució un aspecto notablemente diferente que ha alimentado una avalancha de acusaciones de suplantación en las redes sociales.

La noticia surgió tras la difusión de un nuevo vídeo y fotos de la presentación de Tom Ford , donde Angelina Jolie llegó con un elegante conjunto blanco, cabello más claro y labios rojos intensos. Para una actriz asociada durante mucho tiempo con tonos oscuros y sensuales y un glamour discreto, el color de cabello más suave y el estilo gráfico sorprendieron a muchos. Un detalle en particular —su cabello cayendo sobre parte de su rostro, ocultando un ojo— se convirtió en el centro de atención de los usuarios, quienes ya sospechaban que algo no cuadraba.

Cómo el look de Angelina Jolie en la Semana de la Moda de Shanghái desató rumores de que tenía una doble.

En las imágenes, Jolie se muestra serena y reservada, desfilando por el evento vestida de pies a cabeza por Tom Ford. El atuendo en sí es relativamente conservador para sus anteriores apariciones en la alfombra roja, lo que centra la atención en el maquillaje: lápiz labial rojo brillante, delineador pálido en la línea de agua inferior y una piel pulida, casi de porcelana. En conjunto, es un look que resulta elegante pero también inusualmente estilizado, y para algunos espectadores, eso fue más que suficiente para generar dudas.

La reacción en línea fue inmediata e intensa. Debajo de videos y fotos de la Semana de la Moda de Shanghái, un comentarista escribió: "Esta no es ella en absoluto". Otros se sumaron con variaciones de la misma acusación, incluyendo "¡Esa no es Angelina!" y "No se parece a sí misma". Otro usuario simplemente preguntó: "Esto es raro, ¿es realmente ella?", repitiendo un ritual ya conocido en las redes sociales donde cada nueva imagen de una celebridad que se mantiene alejada del ojo público se trata como una posible falsificación.

No todos se dejaron convencer por la teoría de la doble. Varios fans salieron en contra de las teorías conspirativas, señalando que Angelina Jolie ha tenido una larga trayectoria en el mundo del espectáculo y, como era de esperar, no luce idéntica a cuando tenía veintitantos años.

People are still talking about Angelina Jolie’s appearance from the other day. I’ve seen more than theory that she has been cloned and this is not the real Angelina.



(These are screenshots I took from a video, they haven’t been changed in anyway) pic.twitter.com/HfNCTqH8h5 — Dr. Jebra Faushay (@JebraFaushay) March 31, 2026

"Seamos honestos, la gente envejece y sus rostros cambian. Puede que no sea nada más que eso", argumentó una persona, recibiendo el apoyo de otras que sugirieron que la iluminación, los ángulos y el estilismo pueden alterar drásticamente la apariencia de una persona en fotos y videos.

Hasta el momento, no hay pruebas, más allá de las sospechas de los espectadores, que respalden las afirmaciones sobre el supuesto suplantador. Ningún representante de Angelina Jolie ni de Tom Ford se ha pronunciado públicamente sobre las especulaciones de la Semana de la Moda de Shanghái, y no existen declaraciones oficiales que indiquen que se haya utilizado una doble. Ante la falta de confirmación, la teoría sigue sin estar verificada y debe tomarse con cautela.

It's the same person. It's not a clone or anything else. Maybe a new face lifts. But,for me, it's definitely Angelina Jolie. pic.twitter.com/GJUIuyZTxo — Audrey Rose Cyprien (@AudieRoseX) March 30, 2026

Los fans se dividen ante el look de Angelina Jolie mientras crece la cultura de la conspiración.

Ahora se menciona a Angelina Jolie junto a una lista informal de figuras públicas acusadas, sin pruebas, de usar dobles en eventos. La lógica suele ser la misma: una aparición pública poco frecuente se ve ligeramente diferente de la versión que la gente recuerda, y en lugar de actualizar esos recuerdos, algunos observadores crean una explicación alternativa.

Los seguidores de Jolie no tardaron en contrarrestar esa idea. Varios comentaristas argumentaron que, más allá de la edad y el maquillaje, también tiene derecho a tener lo que ellos llamaron "malos días" ante las cámaras. Otros destacaron que un contorno marcado, el color de labios intenso e incluso un cambio en la raya del pelo pueden transformar un rostro famoso en algo momentáneamente extraño, especialmente en vídeos con encuadres muy cerrados.

‘She’s Been Replaced’: Is Angelina Jolie Using A ‘Clone’ Or A ‘Body Double’? Brad Pitt’s Ex Appearance At Tom Ford Event In Shanghai, China Sparks Rumours | WATCHhttps://t.co/rqJfSM9HbM pic.twitter.com/txHIG3dec6 — NewsX World (@NewsX) March 31, 2026

Hasta el momento, no existen pruebas fotográficas ni testimonios de que alguien haya sustituido a Jolie en la Semana de la Moda de Shanghái, solo un sinfín de afirmaciones sobre cómo "debería" lucir. Mientras nadie cercano a la actriz no aclare los rumores, o hasta que aparezcan imágenes más detalladas, la teoría de la doble sigue siendo pura especulación. Nada está confirmado, y las acusaciones más extravagantes sobre Angelina Jolie y una supuesta imitadora deben tomarse con mucha cautela.