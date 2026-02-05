Brad Pitt y Jennifer Anisto , quienes solían ser una pareja influyente en Hollywood, parecen haber avanzado en su relación. Fuentes afirman que si aparecen los papeles adecuados, podrían volver a trabajar juntos.

Una fuente cercana dijo al Daily Mail que la pareja, que se divorció en 2005 después de que se hiciera público el romance de Pitt con Angelina Jolie, se han vuelto amigos cercanos nuevamente a través de los años.

La fuente dijo: "Incluso trabajarían juntos" y "Probablemente no tendrían una relación en pantalla, pero compartirían tiempo en pantalla si los papeles fueran los adecuados".

La gente solía pensar que Aniston y Pitt eran la pareja perfecta en Hollywood. Se casaron en el año 2000 y se divorciaron cinco años después. Pitt y Jolie rompieron después de que Pitt tuviera una aventura con Jolie mientras rodaban "Sr. y Sra. Smith" en 2004. Su separación coincidió con un gran interés mediático y muchos rumores en la prensa sensacionalista.

Ambas estrellas publicaron una declaración sobre su ruptura en ese momento, diciendo que no se basaba en rumores de la prensa sensacionalista.

Se reconciliaron y fueron vistos juntos en los Premios SAG de 2020, donde se decía que mantenían una buena relación. La fuente comentó: "Es probable, si no ha sucedido ya a puerta cerrada, que se reúnan en futuras cenas con sus nuevas parejas". Aniston actualmente sale con el hipnoterapeuta Jim Curtis, y Pitt lleva tres años con la actriz Inés de Ramón.

LEER MÁS: El novio de Jennifer Aniston, Jim Curtis, hace una rara aparición pública en el evento LolaVie

Curtis, quien conoció a Aniston a través de amigos, parecía estar enamorado de ella cuando habló de ella en Today. Pitt y Ramon han estado juntos en eventos públicos, como el estreno en Londres de su película "F1".

Una fuente cercana declaró al Daily Mail que la renovada amistad entre Pitt y Jolie se debe en parte a su prolongado acuerdo de divorcio, que incluye conversaciones continuas sobre su bodega francesa. Según informes, esta situación ha hecho que Pitt esté aún más agradecido por el apoyo de Aniston a lo largo de los años.

Los fans han especulado sobre una posible reunión romántica, pero la fuente afirmó que cualquier colaboración sería profesional. "Están abiertos a compartir pantalla si los papeles son los adecuados", afirmó la fuente.

Hollywood está interesado en ver a la expareja junta de nuevo. La cambiante amistad entre Aniston y Pitt demuestra que incluso las relaciones más publicitadas pueden cambiar con el tiempo y la madurez personal.

Mientras tanto, según informes, Brad Pitt no está contento con la forma en que su ex esposa Angelina Jolie continúa colmando de lujos a sus seis hijos, incluyendo compras y vacaciones, dijo una fuente a Yahoo! Entertainment.

La fuente señaló que Pitt no se sentiría cómodo con el nivel de gastos, mientras que Jolie mantiene el control de las decisiones. Desde su separación en 2016, Jolie, de 50 años, ha criado en gran medida a Maddox, de 24 años; Pax, de 22 años; Zahara, de 21 años; Shiloh, de 19 años; y a los gemelos Knox y Vivienne, de 17 años, brindándoles una crianza más mimada que la que tuvieron ella y Pitt.

La fuente también advirtió que tal indulgencia podría tener efectos a largo plazo en la independencia y el desarrollo personal de los niños, aunque el patrimonio neto de Jolie sigue siendo alrededor de 120 millones de dólares a pesar de las disputas legales en curso.