Angelina Jolie vuelve a ser noticia, esta vez por su reciente viaje a Shanghái. Su aparición allí desató una oleada de rumores y especulaciones sobre su aspecto, y mucha gente se preguntaba si se había hecho algún retoque estético.

Recientemente, la actriz asistió a un evento de alto perfil de la marca de cosméticos Tom Ford durante la Semana de la Moda de Shanghái. Participó como embajadora de la marca. Las imágenes de su aparición en el evento se viralizaron, generando mucha especulación sobre su apariencia.

Según AOL , el estilo minimalista de Jolie —que incluía un vestido cruzado color blanco roto, labios rojos intensos y cabello rubio ceniza— se convirtió en el centro de atención de los fans que analizaban su imagen. Mientras que algunos atribuyeron los cambios a la iluminación, el peinado o el envejecimiento natural, otros especularon de forma más crítica.

Tras el suceso, varios usuarios de redes sociales ofrecieron sus opiniones inmediatas y sin filtros sobre los vídeos que habían visto.

Un comentarista expresó su sorpresa ante su apariencia, escribiendo: "No se parece en nada a ella". Otro observador ofreció una crítica más directa de sus rasgos faciales: "Lo más llamativo no es el envejecimiento, sino la pérdida de expresión. Cuando los rostros dejan de parecer humanos y empiezan a parecer artificiales, es evidente que algo se ha ido de las manos".

Un tercer comentarista también cuestionó el cambio, afirmando: "Sí, definitivamente esa no es la Angelina que conocemos. Hay algo muy extraño en todo esto".

Otros hicieron suposiciones más directas sobre los procedimientos cosméticos. Un usuario escribió: "¿Qué se hizo? Ahora se parece a esa mujer aterradora que intentaba parecerse a ella", haciendo referencia a comparaciones virales anteriores.

Algunas reacciones fueron positivas. Algunos espectadores defendieron a la actriz y comentaron cómo el envejecimiento afecta naturalmente a las personas. Un comentarista pidió prudencia, señalando: "Es ella, está envejeciendo, no se puede esperar que luzca como en 2005".

Según Radar Online , Jolie ya se había pronunciado sobre las especulaciones acerca de cirugías plásticas. En una entrevista anterior, desestimó tales afirmaciones y enfatizó su enfoque natural del envejecimiento. En esa entrevista, dijo: "No me he hecho nada y no creo que lo haga".

Además de las discusiones relacionadas con su apariencia, el medio también informó sobre afirmaciones de una fuente anónima que sugieren que la actriz ha estado bajo un estrés considerable en los últimos años, citando disputas legales en curso con su ex esposo Brad Pitt y cambios importantes en su vida.

Una fuente describió el impacto que esto tiene en su bienestar: "Angie está agotada y claramente no se cuida. El estrés es constante y se nota mucho". La misma fuente explicó su estado: "Angie ha intentado comer más, pero cuando está muy estresada, no tiene apetito".

A pesar de las especulaciones, Jolie no se ha pronunciado públicamente sobre la última oleada de comentarios en torno a su aparición en Shanghái.