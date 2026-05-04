LOS ÁNGELES — Kylie Jenner enfrenta una segunda demanda de una exempleada doméstica que alega discriminación racial, acoso, salarios impagos y un ambiente laboral hostil en la residencia de la estrella de reality en Hidden Hills, según documentos judiciales presentados ante el Tribunal Superior de Los Ángeles. La demanda, interpuesta por Juana Delgado Soto el 29 de abril de 2026, nombra como demandados a Jenner, Kylie Jenner Inc., la supervisora de personal Itzel Sibrian, Tri Star Services y La Maison Family Services, y representa la segunda acción legal de este tipo contra la multimillonaria magnate de la belleza en menos de dos semanas.

Soto, quien trabajó para Jenner durante aproximadamente seis años, afirma haber sufrido repetidos malos tratos por parte de supervisores y compañeros de trabajo, incluyendo burlas sobre su acento y su estatus migratorio. La demanda alega que, después de que Soto escribiera una carta detallada a Jenner en 2025 describiendo el presunto abuso y la colocara en la camilla de masajes de la estrella, no se tomó ninguna medida efectiva para abordar el problema. En cambio, Soto afirma que el acoso se intensificó, lo que finalmente condujo a su despido injustificado. La demanda solicita una indemnización por daños y perjuicios no especificados, incluyendo angustia emocional, salarios perdidos y otros perjuicios.

La nueva demanda refleja fielmente las acusaciones de otra exempleada doméstica, Angélica Hernández Vásquez, quien presentó su denuncia el 17 de abril de 2026. Vásquez acusó a Jenner y a las mismas empresas de crear un ambiente tóxico plagado de acoso, exclusión y represalias. Ambas mujeres trabajaron en las propiedades de Jenner en el sur de California, incluyendo su residencia en Hidden Hills, y fueron contratadas a través de agencias de empleo que proporcionaban personal doméstico a la familia Kardashian-Jenner.

Hasta el lunes 4 de mayo, Jenner no se había pronunciado públicamente sobre ninguna de las dos demandas. Los representantes de la fundadora de Kylie Cosmetics, de 28 años, y de sus empresas no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. Expertos legales señalan que la presentación consecutiva de las demandas podría indicar problemas laborales más amplios dentro de la familia, aunque las acusaciones aún no han sido probadas en los tribunales y Jenner tiene derecho a presentar su defensa.

Las demandas llegan en un momento delicado para Jenner, quien ha construido un imperio multimillonario basado en su imagen de empresaria hecha a sí misma y modelo a seguir para las mujeres jóvenes. Rare Beauty, su línea de maquillaje lanzada en 2019, ha alcanzado un éxito rotundo al tiempo que promueve iniciativas de salud mental e inclusión. El mensaje de la marca contrasta con las acusaciones de discriminación y maltrato descritas en las demandas.

La demanda de Soto detalla un patrón de comportamiento que, según ella, creó un ambiente hostil basado en la raza, el origen nacional y otras características protegidas. Acusa a sus supervisores de menospreciarla delante de sus compañeros y de no intervenir cuando se denunciaron problemas. La demanda también alega violaciones salariales, como la falta de pago de horas extras y de los descansos obligatorios, problemas comunes en casos de empleo doméstico que involucran a familias con alto poder adquisitivo.

Según expertos legales, las empleadas domésticas que trabajan en casas de famosos suelen enfrentarse a retos únicos, como largas jornadas laborales, escasa privacidad y desequilibrios de poder que pueden desalentar las quejas. Ambas demandas señalan a las empresas de contratación como codemandadas, lo que sugiere que los demandantes buscan perjudicar a toda la cadena de empleo, y no solo a Jenner. Los abogados de las empleadas domésticas argumentan que Jenner, como empleadora principal, es responsable de garantizar un entorno laboral seguro y justo.

Las demandas han atraído una considerable atención mediática, con titulares que destacan el contraste entre la imagen pública de Jenner y las acusaciones en su vida privada. Las reacciones en redes sociales han sido diversas: algunos usuarios expresan su decepción con la estrella de la telerrealidad, mientras que otros la defienden y cuestionan el momento elegido para presentar las demandas. La familia Kardashian-Jenner ha sido objeto de escrutinio en el pasado por sus prácticas laborales, aunque las controversias anteriores generalmente han involucrado a grandes empresas en lugar de personal doméstico.

Se espera que el equipo legal de Jenner impugne enérgicamente las acusaciones. En casos similares anteriores que involucran a acusados de alto perfil, las respuestas suelen incluir negaciones de irregularidades y afirmaciones de que las agencias de contratación tienen la responsabilidad principal de la gestión de los empleados. Es probable que los casos avancen a la fase de presentación de pruebas, donde las comunicaciones internas, los registros laborales y las declaraciones de los testigos podrían hacerse públicos.

Para Jenner, las demandas representan una distracción inoportuna mientras intenta compaginar múltiples proyectos. Rare Beauty continúa expandiéndose a nivel mundial, y en los últimos meses ha mantenido un perfil público relativamente bajo, centrándose en su familia y sus negocios. El momento en que se presentaron las demandas, poco después del lanzamiento de un producto importante, ha intensificado la atención mediática en torno a esta historia.

También se están debatiendo las implicaciones más amplias para las celebridades que contratan personal doméstico. Los defensores de los derechos laborales afirman que estos casos ponen de manifiesto la necesidad de una mayor supervisión y protección para los trabajadores domésticos, que a menudo operan al margen de los sindicatos o marcos regulatorios tradicionales. Las demandas de alto perfil pueden visibilizar problemas sistémicos en el sector, lo que podría generar demandas de reforma o una mayor transparencia en la gestión del personal por parte de familias adineradas.

A medida que avancen los procedimientos legales, es probable que ambas partes busquen resolver los asuntos discretamente. El equipo de Jenner podría optar por acuerdos extrajudiciales para evitar un escrutinio público prolongado, mientras que los abogados de los demandantes pretenden obtener una indemnización y que se rindan cuentas. Los calendarios judiciales del Tribunal Superior de Los Ángeles están saturados, lo que significa que los casos podrían tardar meses o incluso años en resolverse.

Esta situación nos recuerda que incluso las imágenes públicas más cuidadosamente construidas pueden verse afectadas cuando salen a la luz las dinámicas del entorno laboral privado. Para Jenner, quien saltó a la fama en su adolescencia con el programa Keeping Up With the Kardashians y amasó una fortuna por mérito propio gracias a los cosméticos y los patrocinios, las demandas ponen a prueba la narrativa de empoderamiento y autenticidad que ha cultivado con tanto esmero.

Tanto los fans como los críticos estarán muy atentos a cualquier respuesta o novedad. Mientras tanto, las dos demandas presentadas consecutivamente han puesto las operaciones domésticas de Kylie Jenner bajo un escrutinio inusualmente intenso, generando interrogantes sobre las condiciones laborales tras bambalinas de una de las familias más prominentes del mundo del espectáculo.