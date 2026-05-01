Britney Spears ha abandonado un centro de rehabilitación pocos días antes de su próxima comparecencia ante el tribunal, mientras su caso por conducir bajo los efectos del alcohol sigue su curso.

La estrella del pop de 44 años recibió el alta médica tras ingresar en el centro el 12 de abril, luego de su arresto el 4 de marzo cerca de su casa.

Spears tiene programada una audiencia preliminar el 4 de mayo en el Tribunal Superior del Condado de Ventura. La fiscalía la ha acusado formalmente de un delito menor por conducir bajo los efectos del alcohol.

Según la Fiscalía del Condado de Ventura, Spears no está obligada a asistir a la audiencia en persona, ya que su abogado puede comparecer en su nombre.

Las autoridades indicaron que el caso seguirá los procedimientos habituales. Según la revista US Magazine , para los infractores primerizos sin heridos ni accidentes, los fiscales suelen ofrecer un cargo menor conocido como "conducción temeraria bajo los efectos del alcohol".

Esto permite que un acusado se declare culpable de conducción temeraria bajo los efectos del alcohol o las drogas en lugar de conducir bajo los efectos de sustancias. Las autoridades confirmaron que esta opción se le presentará a Spears.

En virtud de dicho acuerdo, el acusado podría enfrentarse a 12 meses de libertad condicional, estar obligado a asistir a clases de educación sobre conducción bajo los efectos del alcohol y pagar multas.

También se tiene en cuenta el tiempo que se haya pasado bajo custodia. Un portavoz señaló que este tipo de resultado es común cuando alguien se esfuerza por resolver sus problemas personales mediante tratamiento.

Britney Spears officially charged with DUI weeks after being arrested in California https://t.co/H8SLsqSSad — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) April 30, 2026

Britney Spears da pasos adelante

La decisión de Spears de ingresar a rehabilitación se produjo poco después de su arresto. En aquel momento, su representante declaró que sus acciones eran "totalmente inexcusables" y añadió que planeaba acatar la ley y tomar las medidas necesarias para seguir adelante.

El comunicado también expresaba la esperanza de que esta situación marcara el comienzo de un cambio significativo en su vida.

Según fuentes cercanas a la cantante, sus hijos, Sean Preston y Jayden, desempeñaron un papel fundamental a la hora de animarla a buscar ayuda, informó Page Six .

Según se informa, la instaron a centrarse en su salud y a tomar decisiones positivas.

Aunque al principio Spears no estaba segura de someterse a tratamiento, finalmente accedió, ya que quería reconstruir y proteger su relación con sus hijos.

Tras salir de rehabilitación, Spears se mostró relajada en su primera aparición pública, paseando en vehículo por Westlake Village y Calabasas.

Una fuente afirmó que se encuentra "muy bien" y la describió como "sana y feliz", añadiendo que tiene una actitud positiva ante la perspectiva de empezar de cero.