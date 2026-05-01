Según los registros de propiedad, Kylie Jenner ha rebajado el precio de su mansión en Hidden Hills en 2,3 millones de dólares tan solo unas semanas después de ponerla a la venta.

El anuncio actualizado sitúa ahora la lujosa vivienda en 17,99 millones de dólares, una rebaja respecto al precio inicial de 20,25 millones de dólares fijado en marzo.

La rebaja de precio se produce apenas un mes después de que la vivienda saliera al mercado, lo que sorprende a algunos observadores del sector inmobiliario dadas las características de alta gama de la propiedad y su ubicación privilegiada en el sur de California.

Según informó People , Jenner compró originalmente la propiedad en 2016 por 12,05 millones de dólares cuando tenía 19 años, lo que demuestra una ganancia significativa a largo plazo incluso después de la reciente reducción de precio.

La casa, de 13.000 pies cuadrados, está situada en un terreno privado de 1,4 acres en Hidden Hills, una comunidad cerrada conocida por sus residentes famosos y su privacidad.

En su interior, la mansión cuenta con ocho dormitorios y ocho baños, una sala de cine privada, una sala de juegos con bar, un despacho con chimenea, un gimnasio e incluso una sala de masajes.

Kylie Jenner’s Longtime Hidden Hills Mansion Gets $2.3 Million Price Cut 1 Month After She Listed It for Sale https://t.co/9v9EnNcEGk — People (@people) April 30, 2026

La mansión de Kylie Jenner presume de un diseño abierto.

Actualmente, la gestión de la propiedad está a cargo de Josh y Matt Altman de Douglas Elliman, conocidos por su participación en el programa "Million Dollar Listing".

El diseño de la casa se centra en los espacios abiertos y la luz natural. La planta principal cuenta con una cocina abierta con dos islas que se integran a la perfección con una amplia sala de estar con paredes de cristal que se ocultan, abriendo el espacio al exterior.

Según Yahoo , la suite principal cuenta con una sala de estar privada, dos armarios extragrandes, un baño estilo spa y un balcón con vistas a los jardines.

En el exterior, la propiedad incluye comodidades propias de un complejo turístico, como piscina y spa, un patio cubierto con cocina al aire libre y una zona de estar con fogata para disfrutar de veladas relajantes.

También cuenta con un garaje para seis coches y una casa de huéspedes independiente con entrada propia, dormitorio, baño, cocina americana y patio, lo que proporciona a los visitantes su propio espacio privado.

La decisión de Jenner de ajustar el precio se produce mientras continúa centrando su atención en otro proyecto importante en las cercanías.

Ha estado construyendo una nueva casa de 18.000 pies cuadrados en un terreno que compró en 2020, que incluirá un garaje para 12 coches, una base de seguridad, una piscina y una cancha deportiva.

Ha compartido pequeñas novedades sobre el proyecto, como el suelo recuperado, los interiores revestidos de madera y un vistazo a su planeado "vestidor de dos plantas".