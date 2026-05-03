José Luis Ortiz finalmente consiguió su recompensa, y para ello tuvo que superar a su propio hermano. El jinete puertorriqueño ganó el 152º Derby de Kentucky este fin de semana a bordo de Golden Tempo, llevando al caballo, que partía desde la parte trasera del pelotón, a una victoria espectacular en Churchill Downs.

Fue la primera victoria de Ortiz en el Derby de Kentucky en 11 intentos, un momento decisivo en su carrera que se volvió aún más dramático porque Renegade, el caballo al que superó cerca de la meta, era montado por su hermano mayor, Irad Ortiz Jr.

El resultado ofreció una de las instantáneas familiares más singulares del mundo de las carreras de caballos: un hermano ganando la carrera más famosa de este deporte, el otro quedando segundo, y ambos en el centro de una dinastía puertorriqueña que comenzó mucho antes de que cualquiera de ellos llegara a Nueva York.

Ortiz se emocionó tras la carrera, sobre todo porque sus padres estaban en Churchill Downs para presenciar la victoria. "Participo casi todos los años, pero ganar es algo muy especial", dijo Ortiz. "Ojalá mi abuelo estuviera aquí, pero sé que me está viendo desde el cielo. Estoy muy feliz de haber logrado mi objetivo, el sueño de mi vida".

La victoria también fue histórica para la entrenadora Cherie DeVaux, quien se convirtió en la primera mujer en entrenar a un ganador del Derby de Kentucky. DeVaux elogió la monta de Ortiz, calificándola de "magistral", después de que Golden Tempo tuviera una mala salida, se mantuviera rezagado y luego remontara con fuerza para ganar la carrera de 2 kilómetros en 2:02.27.

Para Ortiz, ese momento coronó un fin de semana extraordinario. Menos de 24 horas antes, también había ganado el Kentucky Oaks, la carrera más importante para potrancas de 3 años, lo que le otorgó uno de los dobletes más codiciados en las carreras de caballos estadounidenses.

Nacido en Puerto Rico, Ortiz proviene de una familia ligada a las carreras de caballos. Él e Irad se graduaron de la Escuela Vocacional Hípica, y tanto su abuelo como un tío fueron jinetes. Irad se mudó a Nueva York en 2011, y José lo siguió poco después, logrando una victoria con su primer caballo, Corofin, en Aqueduct en marzo de 2012.

Los hermanos se convirtieron rápidamente en dos de los jinetes más exitosos en las carreras de caballos pura sangre. El 20 de enero de 2013, ganaron las primeras siete carreras en Aqueduct entre ambos, con José obteniendo tres victorias e Irad cuatro, una señal temprana de que el apellido Ortiz se volvería omnipresente en las carreras estadounidenses.

El currículum de José Ortiz ya era de élite antes del sábado. Ganó su carrera número 1000 en 2016, la número 2000 en 2020 y la número 3000 en Churchill Downs en 2024. America's Best Racing indica que sus ganancias totales en premios superan los 307 millones de dólares, aunque esa cifra refleja el dinero ganado por los caballos que montó, no su salario personal.

Su probable ganancia en el Derby de Kentucky seguía siendo enorme. La bolsa de premios del Derby estaba fijada en 5 millones de dólares, y los jinetes solían recibir alrededor del 10% de la parte del ganador. Basándonos en una parte del ganador de aproximadamente 3,1 millones de dólares, el monto bruto de Ortiz sería de entre 300.000 y 310.000 dólares, antes de comisiones de agentes, gastos de cuidadores e impuestos.

Pero el dinero era solo una parte de la historia. Ortiz ya había ganado otras carreras importantes, incluyendo el Belmont Stakes, pero el Derby se le había escapado una y otra vez. El sábado, encontró la oportunidad, calculó el momento preciso para la carrera y convirtió a Golden Tempo en el caballo que todos perseguían, pero que ya era demasiado tarde.

Para Puerto Rico, fue otro recordatorio de la profunda huella que la isla ha dejado en las carreras de caballos estadounidenses. Para la familia Ortiz, fue algo más íntimo: el legado de un abuelo, dos hermanos en la meta y un sueño que finalmente se hizo realidad.