Se culpa a la reina Camila de la decisión del rey Carlos III de no recibir al príncipe Harry durante la visita de Estado de cuatro días del monarca a Estados Unidos.

Según la revista estadounidense Star, el viaje organizado para conmemorar el 250 aniversario de la independencia estadounidense incluyó una cena de estado en Washington a la que asistieron Carlos y la reina Camila, y visitas a Nueva York y Virginia, pero, según se informa, a Harry le dijeron que no había espacio en la agenda para una reunión.

La última decepción se suma a una oportunidad perdida en enero, cuando el príncipe Harry viajó a Londres para testificar en su caso de espionaje telefónico contra un periódico británico y se marchó sin ver a su padre, que está recibiendo tratamiento contra el cáncer. En aquel momento, el Palacio de Buckingham no confirmó ninguna reunión privada entre ambos. En marzo, la revista People informó de que la agenda de Carlos para la visita de Estado a Estados Unidos ya estaba fijada y repleta, una explicación que parece razonable sobre el papel, pero que no ha aliviado la sensación de exclusión de Harry, según Star .

Una fuente cercana a la familia real declaró a la revista que Harry, de 41 años, "entiende que el viaje de Carlos se programó con mucha antelación y que su agenda estará repleta", pero aun así está "sumamente decepcionado" por no haber podido encontrar un hueco. "Habría significado muchísimo para él", afirmó la fuente, interpretando la decisión no tanto como un simple conflicto de compromisos, sino más bien como otra afrenta personal.

During King Charles III and Queen Camilla's farewell at the White House, President Trump remarked toward the departing motorcade: "We need more people like that in our country." pic.twitter.com/8cDyHVFIor — New York Post (@nypost) April 30, 2026

La reina Camila emerge como el supuesto obstáculo.

La misma fuente afirmó que el verdadero obstáculo no era el calendario, sino la propia reina Camila. Si bien Carlos, de 77 años, y la reina Camila asistieron a una cena de Estado con el presidente estadounidense Donald Trump el 28 de abril, se reunieron con familiares de las víctimas del 11-S en Nueva York y cumplieron con compromisos en Virginia, la fuente insistió en que "Camilla no quería que se celebrara la reunión".

Según esa versión, la reina Camila ha estado haciendo todo lo posible por mantener separados al rey y a su hijo menor, pues cree que Harry ha causado innumerables problemas a su padre y a la familia real desde que se retiró de sus funciones reales en 2020. La fuente añadió que ella no tiene ningún interés en reconciliarse y que Carlos siente que no le queda más remedio que seguirle la corriente a Camila, ya que de lo contrario se generaría demasiada tensión en casa.

El Palacio de Buckingham no ha comentado la afirmación de que la reina Camila vetó una reunión entre padre e hijo, y nada de lo que se afirma en este relato ha sido verificado de forma independiente.

La larga sombra de la ruptura entre Harry y Camilla

La noticia llegó tras años de creciente fricción pública entre Harry y el resto del clan Windsor, con la reina Camilla a menudo señalada como un punto álgido de conflicto. Para empezar, la mudanza de Harry y Meghan a Montecito, California, sus entrevistas de alto perfil criticando a la monarquía, las memorias de Spare y una docuserie de Netflix han profundizado el resentimiento dentro del palacio, al menos según lo descrito por quienes accedieron a hablar con las revistas de farándula.

Según una fuente del diario The Star , la reina Camila "odia que Harry y Meghan sigan sacando provecho descaradamente de sus títulos reales". La visita de la pareja a Australia a mediados de abril, que algunos comentaristas describieron como una gira casi real, generó críticas después de que se supiera que habían cobrado por dar conferencias, incluyendo el discurso principal de Harry en la Cumbre InterEdge el 16 de abril y un retiro encabezado por Meghan donde las entradas costaban a partir de 1930 dólares.

En Spare , Harry expuso su arraigada incomodidad con la presencia de la reina Camila en el matrimonio de sus padres, escribiendo que se había opuesto a la decisión de Carlos de casarse con ella y sugiriendo que ella estaba llevando a cabo un esfuerzo calculado para rehabilitar su imagen tras la entrevista de la princesa Diana en el programa Panorama de la BBC en 1995. En esa explosiva emisión, Diana le dijo a Martin Bashir que "éramos tres en este matrimonio".

En una entrevista con 60 Minutes , Harry fue más allá, insinuando que Camilla había intercambiado historias privadas con la prensa británica, ofreciendo supuestamente información negativa sobre él a cambio de una cobertura favorable para ella misma. La fuente de The Star se hizo eco de esa animosidad, afirmando que Harry consideraba a la reina Camilla "detestable, insoportablemente mandona y arrogante".

Según sugieren, su ira se ha agudizado por la supuesta actitud de Camilla hacia Meghan. El autor Tom Bower afirmó en su libro "Traición: Poder, engaño y la lucha por el futuro de la familia real" que la reina Camilla le había dicho a una amiga que Meghan le había "lavado el cerebro a Harry". Harry y Meghan condenaron la obra de Bower como "una teoría conspirativa descabellada y un melodrama". Ninguna de esas conversaciones ha sido corroborada públicamente.

El rey atrapado entre la reina Camila y Harry.

Si el informe del Star es cierto, Carlos parece estar intentando una especie de diplomacia discreta en medio de una disputa familiar que se resiste a resolverse. La fuente afirmó que el rey "no desestima las quejas de Camila, pero Harry es su hijo, y cree que ella debería comprender por qué desea mantener una relación con él y sus nietos".

Sin embargo, añadieron, el monarca finalmente desistió de organizar una reunión porque "Camilla se mantuvo firme y Carlos no tiene la energía para enfrentarse a ella". En diciembre, Carlos reveló que estaba respondiendo bien al tratamiento contra el cáncer y que lo estaba reduciendo, pero la presión de una agenda apretada en el extranjero, sumada a un conflicto interno, puede haber disminuido su disposición a la confrontación.

King Charles, Queen Camilla visit NYC, meet families of 9/11 attack victims https://t.co/0MOa3qKpSG — Reuters (@Reuters) April 29, 2026

La decisión de alegar una agenda repleta de visitas de Estado como motivo para no haber visto a Harry era, en apariencia, "una excusa razonable", reconoció la fuente, pero que "se ha interpretado como otro desaire".

Para un hijo que cruzó el Atlántico a principios de este año sin poder ver a su padre enfermo, el panorama es desolador. Para un rey que intenta estabilizar su reinado con la reina Camila a su lado, el cálculo puede parecer brutalmente simple: paz en casa, a costa de otra llamada sin respuesta desde California.

Nada de lo que se describe en las conversaciones privadas citadas por la fuente anónima de Star ha sido confirmado por el Palacio de Buckingham ni por el Príncipe Harry, y las afirmaciones sobre el papel de la Reina Camilla en el bloqueo de una reunión siguen sin verificarse.