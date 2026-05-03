El papa León XIV ha nombrado esta semana a tres nuevos obispos en Estados Unidos, colocando a figuras que han criticado abiertamente a Donald Trump en altos cargos eclesiásticos en un momento de continuas tensiones entre el Vaticano y la Casa Blanca.

Los nombramientos, anunciados a principios de mayo de 2026, incluyen al obispo Evelio Menjivar, al padre Gary Studniewski y al padre Robert Boxie III. Según Newsweek , los tres se han pronunciado anteriormente sobre temas políticos y sociales relacionados con la administración Trump, desde la inmigración hasta los derechos civiles y los sucesos del 6 de enero.

Esta decisión ha causado sorpresa en Washington, ya que las relaciones entre el Vaticano y Trump llevan meses tensas. La brecha se agudizó después de que el papa criticara las acciones estadounidenses en Irán en abril, lo que provocó que Trump respondiera calificándolo de "débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior" y añadiendo: "Si yo no estuviera en la Casa Blanca, Leo no estaría en el Vaticano".

Nombramientos del Papa León XIV

La elección de obispos no es casual. El obispo Evelio Menjivar, quien ahora dirigirá la Diócesis de Wheeling-Charleston, se ha mostrado particularmente crítico con la política migratoria. El año pasado, escribió que la aplicación de la ley federal era una campaña de "conmoción y pavor" que iba más allá del control migratorio habitual.

Advirtió que tales acciones generaban temor no solo entre los migrantes indocumentados, sino también entre las personas con estatus legal e incluso entre ciudadanos estadounidenses con familias inmigrantes. Su discurso reflejaba una preocupación generalizada en algunos sectores de la Iglesia Católica sobre cómo las políticas afectan la dignidad humana.

El padre Robert Boxie III, ahora nombrado obispo auxiliar en Washington, ha arremetido contra los intentos de revertir las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión.

En 2025, declaró: "En muchos sentidos hemos avanzado mucho, pero en otros siento que estamos retrocediendo". Añadió que el término "DEI" se había vuelto confuso, y comentó: "Ya ni siquiera sé qué significa. Es un término que ha sido tergiversado".

Mientras tanto, el padre Gary Studniewski aporta una experiencia diferente. Ex capellán del ejército, se encontraba en Washington durante el ataque al Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero. Al reflexionar sobre aquel día, lo describió como "muy perturbador, muy desalentador", y añadió: "Era un día normal hasta que estallaron todos esos disturbios repugnantes por la tarde".

Se agudiza la brecha entre el Vaticano y Trump

Estos nombramientos sugieren que el Papa León XIV está eligiendo obispos que se sienten cómodos hablando abiertamente sobre temas políticos, incluso cuando esto los enfrenta a la política gubernamental. Dos de los nuevos obispos servirán en la Arquidiócesis de Washington, una ubicación clave cerca del poder político estadounidense, lo que les otorga mayor influencia.

En las últimas semanas, las tensiones entre el presidente estadounidense Donald Trump y el papa León XIV se han convertido en un desacuerdo muy público, centrado principalmente en la guerra, la inmigración y cómo los líderes mundiales deberían hablar sobre los conflictos.

La disputa se intensificó después de que el papa León XIV criticara ciertos aspectos de la política militar estadounidense durante el conflicto con Irán, advirtiendo sobre el aumento de la violencia y el costo humano de la guerra. Sus comentarios provocaron una fuerte reacción de la Casa Blanca, y la situación derivó en un intercambio de acusaciones que se prolongó hasta mayo. Trump respondió calificando al papa de "débil en materia de delincuencia" y "terrible en política exterior", argumentando que el Vaticano se estaba inmiscuyendo en asuntos políticos.

El papa León XIII ha respondido afirmando que sus comentarios se basan en enseñanzas morales y no en la política. Ha defendido su derecho a expresarse sobre temas como la guerra y la dignidad humana, mientras que el vicepresidente J.D. Vance ha intentado calmar la situación, diciendo que los desacuerdos se estaban exagerando y que formaban parte de lidiar con un mundo complejo. Aun así, ninguna de las partes ha cedido realmente en su postura.

Sin embargo, la opinión pública muestra una división notable. Una encuesta reciente reveló que el 48% de los católicos considera aceptable que el papa critique las políticas de Donald Trump, mientras que solo el 21% opina que es aceptable que Trump critique al papa. La encuesta se realizó entre el 21 y el 23 de abril a 2000 adultos estadounidenses, con un margen de error de más o menos 2,3 puntos porcentuales.

El Vaticano no ha añadido más comentarios sobre los nombramientos, y no está del todo claro si pretenden ser un desafío directo a la política estadounidense. Lo que sí está claro, sin embargo, es que estos obispos acceden a puestos cercanos a los responsables políticos en un momento en que las relaciones entre la Iglesia y el gobierno estadounidense siguen siendo tensas e inestables.