Harry Styles y Zoë Kravitz sorprendieron al mundo con su compromiso. Tras salir juntos durante tan solo ocho meses, Kravitz apareció recientemente luciendo un anillo de 500.000 dólares (395.000 libras esterlinas) en su dedo.

Tras el compromiso de la pareja, se rumorea que Styles y Kravitz ya están pensando en el siguiente paso de su relación. Al parecer, la pareja desea celebrar dos bodas y tener un bebé muy pronto.

Dos bodas y un bebé

Una fuente cercana a la pareja declaró a Page Six que Styles y Kravitz probablemente celebrarán su boda en Nueva York , concretamente en el Hotel Fouquet's, ya que allí reside el padre de la actriz, Lenny Kravitz. Se sabe que Kravitz mantiene una estrecha relación con su padre.

Además de la boda en Nueva York, Styles y Kravitz también tienen previsto casarse en Londres. "Ella preferiría el centro a Brooklyn porque a él le gusta el centro y ella haría eso por él", dijo la fuente.

Otra fuente reveló previamente a la publicación que Styles y Kravitz desean tener un bebé justo después de casarse. Sin embargo, parece que el cantante de One Direction es quien más ilusión siente por tener un hijo. Styles se deshizo en elogios hacia la llegada de su sobrina durante una entrevista a principios de este año.

"Mi hermana tuvo un bebé, y en cualquier otro momento de mi vida me habría perdido gran parte de eso. Estar ahí para conocer a mi sobrina mientras crece me hace darme cuenta de lo que es real", dijo Styles.

Una vida tranquila para la pareja

Más allá de su compromiso, Styles y Kravitz han estado disfrutando de una vida tranquila juntos. Styles compartió recientemente detalles de su viaje a Roma y comentó que estar en la ciudad lo animó a bajar el ritmo.

"Cuando estuve en Roma, la ciudad me enseñó a bajar el ritmo. Estaba tan acostumbrado a que todo se moviera tan rápido, pero recuerdo ir a un café, tomarme uno y pensar: "No recuerdo la última vez que me senté a tomar un café"", dijo.

Cómo se siente Channing Tatum ante el compromiso de Zoe Kravitz

Kravitz no se ha dejado ver mucho en público desde su ruptura con Channing Tatum . La expareja estuvo junta durante tres años e incluso llegaron a comprometerse. Según fuentes, Kravitz y Tatum se separaron al darse cuenta de que estaban en etapas diferentes de sus vidas.

Tras el anuncio del compromiso de Kravitz y Styles, el actor de 'Magic Mike' publicó un poema críptico que los fans creyeron que iba dirigido a Kravitz. "Mi cerebro y mi corazón se divorciaron / hace una década / sobre quién tenía la culpa del desastre en que me he convertido / Finalmente, no podían estar juntos en la misma habitación", escribió.

Una fuente reveló que Tatum se sorprendió al enterarse del compromiso de Kravitz y Styles, pero se alegro por su ex.

Kravitz y Tatum confirmaron su separación en 2023. Ninguno de los dos ha comentado públicamente sobre la nueva relación del otro.